Токаев спешно посовещался на тему узбекских погромов в Туркестане

14:23 24.07.2020

Токаев провел совещание по ситуации в Шорнаке и Сатпаеве

Глава государства поручил держать обстановку под контролем.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством своей администрации, акимами Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаеве. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает zakon.kz.



В результате своевременных действий ситуация в указанных населенных пунктах стабилизировалась, предпосылок к повторению беспорядков не имеется. Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. В то же время следует обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов, - написал Уали.

Что касается задержанного жителя города Сатпаева, подозреваемого в совершении насилия в отношении несовершеннолетней девочки, то правоохранительным органам дано поручение провести объективное расследование с полным информированием общественности о его итогах.