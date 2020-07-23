США: из Афганистана уходить, только себе навредить, - Денис Юрганов

15:54 24.07.2020

По сообщениям СМИ США сокращает военное присутствие в Афганистане. Военные покинули пять баз в рамках соглашения, заключенного между радикальным движением "Талибан" и Соединенными Штатами, американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что армейский контингент сокращается. Не очень верится, что Штаты покинут Афганистан навсегда, а то, что происходит, смахивает на очередную бутафорию.



Уйти, чтобы остаться



Причин не уходить из Афганистана у США несколько. Одна из них, заключается в очевидном факте - на Афганистан приходится около 90% мирового производства героина. Такие данные публикуются ежегодно ООН, но такая информация редко, если вообще когда-либо появляется в ведущих западных СМИ, обсуждают либо продолжающуюся оккупацию Афганистана Соединенными Штатами, либо скорый выход их армейской группировки из этой страны.



В настоящее время имеется масса данных о росте опийного мака, который обрабатывается для производства героина, и что Афганистан является главным производителем и экспортером опиатов в мире. Наркотики являются основным источником дохода афганских антиправительственных группировок - талибов, афганского отделения "Исламского государства" и многочисленных криминальных альянсов. Опять же, ссылаясь на данные ООН, около 5% производства опия продается талибами и используется для финансирования продолжающейся войны против марионеточного правительства в Кабуле. Еще 20% под контролем различных полевых командиров. Остальные 75% экспортируются, вывозятся США для продажи, и происходит это под контролем ЦРУ. Специальные химические вещества, необходимые для переработки опия в героин, доставляются в Афганистан на самолетах ЦРУ, которые использовались для экспорта готовой продукции. За время пребывания в Афганистане американцев и их союзников, в 40 раз увеличилось производство наркотиков, в страну были налажены поставки прекурсоров (уксусный ангидрид) и химических составляющих, чтобы наладить производство героина в промышленных масштабах. Известен и тот факт, что на афганской территории развернуто около 500 нарколабораторий. Производству наркотиков в Афганистане американцы дали старт, до того, как вошли в эту страну (2001 год). Еще с момента ввода ограниченного советского контингента в ДРА, в 1979 году ЦРУ США поспешило вложить огромные суммы в опийную экономику Афганистана. На сегодня, по данным ООН площади посевов опийного мака разрослись до гигантских размеров: в 2015 году опийный мак выращивали в Афганистане на площадях в 183 тыс. га, в 2016 году - на 201 тыс. га, в 2017-м - на 328 тыс. га.



Несмотря на то, что Трамп заявил, что хочет, чтобы американские войска покинули Афганистан, этого не произойдет ни под его руководством, ни под руководством какого либо другого американского президента. ЦРУ в Афганистане засело крепко и будет продолжать свою наркополитику. Еще одна основная причина, по которой Соединенные Штаты не собираются добровольно покидать Афганистан, видна, если посмотреть на его географическое расположение. Афганистан находится на перекрестке Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. В этом районе (в Персидском заливе и на Каспийском море) имеются большие запасы углеводородов. Держа под контролем территорию Афганистана, американцы могут влиять на соседей исламской республики – семь стран, ни одна из которых не может быть точно названа союзниками США, особенно - Иран и Китай. У Вашингтона остро стоит задача по ослаблению этих двух геополитических противников, а параллельно убедить другие страны прекратить или уменьшить любую форму контактов с ними.



Перипетии американской политики



В феврале прошлого года администрация Д. Трампа заключила соглашение с талибами, которое в обмен на ряд гарантий предусматривало сокращение численности американских войск в Афганистане, но которое не означает окончания военной интервенции США и продолжается спецназом, беспилотниками и бомбардировщиками. В прочем соглашение могло проложить бы путь к деэскалации вооруженного конфликта. Но через несколько месяцев после его подписания оно "пришло в негодность". Виноваты в этом не афганские талибы, а демократическая партия США. Демократы приняли поправку к "Национальному закону авторизации обороны", согласно которой в бюджет Пентагона на 2021 финансовый год выделяется 740,5 млрд. долларов. Поправка, одобренная в начале июля Комитетом по вооруженным силам подавляющим большинством голосов демократов, предусматривает "ограничение использования средств для сокращения числа вооруженных сил, развернутых в Афганистане". Теперь Пентагону запрещено расходовать имеющиеся у него средства на любую деятельность, которая сокращает число американских солдат в Афганистане ниже 8 000 человек (сократить планировалось с 8 600 до 4 500 человек). Таким образом, соглашение, предусматривающее сокращение численности американского военного контингента в Афганистане, эффективно блокируется. Американский Конгресс уже принял поправку, препятствующую сокращению американских войск на афганской территории, а это еще раз подтверждает реальную цель военной интервенции США в Афганистане - контроль над этим стратегически важным районом, где оставаться нужно по любым предлогом и любой ценой.



23 июля 2020