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КазМудрило Абаев: "сегодня нам нужна идеология здравого смысла". А как же "Мангелик Ел"?
16:06 24.07.2020

Даурен Абаев: сегодня нам нужна идеология здравого смысла
Опубликовано: 23 Июля 2020 Автор: Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан

Масштабы угрозы Covid-19 были недооценены, считает первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев.

"Из всего будут сделаны необходимые выводы, – написал Абаев на свой странице в Facebook. – Говоря о выводах, я не имею в виду какие-то отставки на уровне акимов или министров. Речь о другом – речь о системной перестройке государственного управления".
По мнению первого замруководителя администрации президента, госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций и передавать их в частные руки, гражданскому обществу.

"Отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять, – пишет Абаев. – Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни".
По его словам, скачок заболеваемости оказался неподъемным для нашей системы здравоохранения.

"О салюте в День столицы. Хотели поднять дух людей в сложной ситуации. Но это как раз тот случай, когда лекарство оказалось хуже болезни", – считает Абаев.
Также он признался, что не считает страх хорошим мотиватором.

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"Вопреки распространенному мнению, многие граждане на самом деле выполняют необходимые требования, многие носят маски, соблюдают дистанцию и нормы гигиены, – уверен он. – Если бы этого не было, то масштаб заражений был бы гораздо больше. Просто все это довольно тяжело дается, но не потому, что у нас полстраны спит и видит, как бы сходить в ресторан, клуб, попеть в караоке. Нет. Нужно как-то жить. Ходить в магазин, на работу. Многие заражаются именно так. Я бы не стал вот так массово отказывать казахстанцам в сознательности".
Абаев также отметил, что происходящее сейчас не является проблемой только Минздрава, сбои дали все рычаги управления, включая идеологические.

"То, что многие не соблюдают нормы и предписания, верят в такой абсурд как чипирование и вертолетные посевы вируса, это ведь вопросы общественного сознания, – отметил он. – Выводы из замечания президента мы сделали. Сегодня нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности. Пришло время распрощаться с иллюзиями и гармонизировать реальное положение дел с нашими идеологемами. Не должно быть так, что госаппарат "через хребет" заставляет всех любить Родину, призывая к единству и сплоченности. Искренний патриотизм наших граждан – это лучшая идеология".

Источник - zakon.kz
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