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В Костанае задержали распространительницу слухов о распылении ядовитых веществ
16:11 24.07.2020

24 Июля 2020 Автор: Тахир МУСИН | Костанай

Пандемия коронавируса с первых дней сопровождается ореолом слухов и теориями заговора. Распространительницу одной из многочисленных версий на днях задержали полицейские Костаная.

44-летняя жительница города рассказала своим немногочисленным подписчикам в Instagram, что ночью на улицах распыляют ядовитые вещества. Дескать, уже есть пострадавшие. Именно по этой причине ранее вводился запрет на выход из дома после 23.00.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в отношении любительницы теорий заговора начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации. Ей может грозить штраф в размере до тысячи МРП, исправительные или же общественные работы, а то и ограничение либо лишение свободы на срок до года.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области оказался "заминирован" целый район.

Источник - express-k.kz
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