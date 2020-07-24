|16:16 Армения и Азербайджан скатываются к войне? - Die Zeit
16:15 Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью, - Le Figaro
16:11 В Костанае задержали распространительницу слухов о распылении ядовитых веществ
16:06 КазМудрило Абаев: "сегодня нам нужна идеология здравого смысла". А как же "Мангелик Ел"?
15:54 США: из Афганистана уходить, только себе навредить, - Денис Юрганов
14:23 Токаев спешно посовещался на тему узбекских погромов в Туркестане
14:10 Узбекистан продлит режим карантина и после 1 августа
14:08 "Вхождение" Египта в Ливию кажется выгодным всем, кроме турок, - А.Храмчихин
14:06 Заплыв Левиафана: Греция, Кипр и Израиль хотят залить Европу газом
13:41 Китайские шпионы довели Трампа до белого каления, - В.Скосырев
11:47 ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения, - В.Трухачев
10:43 Беспилотная армия Эрдогана готовится к бою, - В.Карнозов
09:15 США сколачивают против Китая новый военный блок. Планы Помпео
08:23 Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву стукнуло 63. Поздравляем!
08:21 Обмен недоверительными грамотами. Противостояние США и Китая набирает обороты, - "Къ"
08:16 Данияр Ашимбаев: Где Казахстану взять "новую формацию" кадров?
08:13 В селе Шорнак Туркестанская область Каза - массовые драки казахов с узбеками. Погром удалось остановить...
02:35 Узбекистан взялся модернизировать старые советские танки Т-64
01:43 Цинь Шихуанди, создатель единого Китая: великие дела и великие злодеяния
01:39 Предупреждение из будущего. Третья Киргизская революция или... пронесет? - Э.Джумабаев
00:40 Русские воины в Пекине в 1328 г.
|В Костанае задержали распространительницу слухов о распылении ядовитых веществ
16:11 24.07.2020
24 Июля 2020 Автор: Тахир МУСИН | Костанай
Пандемия коронавируса с первых дней сопровождается ореолом слухов и теориями заговора. Распространительницу одной из многочисленных версий на днях задержали полицейские Костаная.
44-летняя жительница города рассказала своим немногочисленным подписчикам в Instagram, что ночью на улицах распыляют ядовитые вещества. Дескать, уже есть пострадавшие. Именно по этой причине ранее вводился запрет на выход из дома после 23.00.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в отношении любительницы теорий заговора начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации. Ей может грозить штраф в размере до тысячи МРП, исправительные или же общественные работы, а то и ограничение либо лишение свободы на срок до года.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области оказался "заминирован" целый район.