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Хокимы всех 11 районов Ташкента (в масках и без) извинились перед народом за плохую борьбу с КОВИДХокимы всех 11 районов Ташкента (в масках и без) извинились перед народом за плохую борьбу с КОВИД
19:14 24.07.2020

Хокимы всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям и попросили прощения за недостаточную работу, проделанную в борьбе с коронавирусом.

Хокимы и руководители секторов всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям в прямом эфире телеканала "Оилавий" и извинились за недостаточную подготовку к пандемии и слабую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы, в лице всей администрации района, извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях", - сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиер Шамуратов.

Главы районных администраций также рассказали о проводимых сейчас мероприятиях по борьбе с COVID-19. По их словам, в каждом районе помимо действующих семейных поликлиник созданы отдельные COVID-центры, оснащенные необходимым оборудованием. Во всех районах были подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продовольственной продукции.

Хокимы отметили, что идет работа по созданию мобильных бригад в семейных поликлиниках и обеспечению их машинами скорой помощи. В них организована круглосуточная работа. Каждая поликлиника дополнительно получила по 2?3 машины. Также во всех республиканских клинических больницах созданы дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

"Все семь семейных поликлиник нашего района уже переведены в круглосуточный режим работы. Они обеспечены достаточным количеством лекарств и средств первичной защиты. Мобильные бригады по состоянию на 23 июля посетили 162 семьи", - сообщил хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.

В конце обращений каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.

Хокимияты Шайхантахурского района (фото), Юнусабадского района, Мирабадского района, Чиланзарского района, Алмазарского района, Сергелийского района, Учтепинского района, Яккасарайского района, Яшнабадского района, Бектемирского района, Мирзо-Улугбекского района.

Источник - Gazeta.uz
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