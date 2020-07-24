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Кидани в борьбе против монголов
19:41 24.07.2020

Кидани составляли всего пятую часть населения в своей империи Ляо (907-1125 годы) – около 750 000 человек, в то время как китайцы – 2 400 000, бохайцы – 450 000, некиданьские "варварские" скотоводческие и охотничьи народы – 200 000.

Поэтому положение киданей было шатким и требовались огромные усилия по упрочению власти

Кидани выработали уникальную систему управления своими территориями, которая в той или иной степени была принята другими кочевыми империями после них.

Были созданы северная и южная администрации. Северная администрация состояла только из киданей и управляла кочевниками. Южная состояла из китайских чиновников, которые под присмотром представителей императорской семьи управляли областями с китайским населением.

При этом также уникальным случаем является то обстоятельство, что кидани смогли избежать китаизации. А этой беды не смогли избежать ни Хунну, ни тюрки, ни табгачи, а после киданей и монголы.

Для сохранения "номадности" кидани продолжали кочевать летом, и только зимой могли селиться в городах. Это правило неукоснительно соблюдалось и позволяло императорам держать под рукой боеспособную армию-народ.

При этом кидани не вмешивались в дела китайского чиновничества, которое под присмотром киданьских наместников спокойно и эффективно работало на благо империи. Строгие законы ограждали самих китайцев от беззакония со стороны киданей, так как в случае разбоя или фактов коррупции наказывался не только преступник-кидань, но и вся взрослая мужская часть его семьи. Это позволило избежать возникновения конфронтации между китайцами и киданями.

Консолидированность киданьско-китайского общества позволила империи Ляо отразить агрессию южнокитайской империи Сун в 986 году.

Агрессоры были побеждены и Сун обязалась каждый год выплачивать киданям 200 тысяч кусков шелка и 100 тысяч лян серебра - Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи): пер. с кит., введение, комм. и прилож. В.С. Таскина. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит-ры, 1979. 607 с.

После этого триумфа киданей им покорились чжурчжэни, а Си Ся и Коре признали вассальную зависимость.

Киданьский император Елюй (Шэн-Цзун) стал переселять к монгольским степям китайцев, бохайцев, чжурчжэней, возможно, уйгур для возведения городов, крепостей и обслуживания военных гарнизонов и киданьской администрации - монография КИДАНЬСКИЕ ГОРОДА КОНЦА X НАЧАЛА XI В. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПЕРИФЕРИИ ИМПЕРИИ ЛЯО

Они построили оборонительные сооружения, названные позже "валом Чингис-хана". Этот вал пролегал по территории современной Северо-Восточной Монголии и российскому Забайкалью.

Киданями были построены десятки укрепленных городов, которые были включены в единую систему обороны по всей территории современной Монголии.

Службу в гарнизонах несли кидани. Она была тяжела и чиновники регулярно доносили об этом императору:

Нет нынче более тяжелой службы, чем гарнизонная жизнь на западной границе - писал один чиновник после инспекционной поездки.

Кидани с неохотой служили на западной границе, где монголы регулярно совершали набеги, угоняя скот - единственное богатство киданьского воина. Скот что плохо из-за набегов нельзя было выпасать на больших площадях, что стало причиной его малочисленности падежа.

Поэтому оборона западной границы с каждым годом слабела и в конце-концов монголы смогли захватить все крепости киданей после их разгрома чжурчженями.

Но киданьские города стали основой развития материальной культуры монголов, которые нашли в них рынки сбыта и приспособились к торгово-меновым отношениям. Киданьская цивилизация стала важной вехой для развития кочевых народов Великой Степи.

Источник - Канал дилетанта
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