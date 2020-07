Переполнение буфера: Ужасное будущее рынка рабочей силы

Безработица наступает, растет число тех, кого нужно не просто кормить



Фрэд Рид



Общей темой в интернете является вопрос о том, не приведет ли автоматизация к значительному росту безработицы. Обычный ответ, свойственный для ученых, - лишь чуть-чуть. А консерваторы часто настаивают на том, что новые рабочие места всегда можно будет найти. На самом деле, автоматизация уже породила значительную безработицу. И она продолжает делать это. Мы этого не замечаем, потому что мы безработицу замаскировали.



Подумайте. В 1850 году работали все. В Англии дети, как известно, потели в шахтах и на фабриках, а в Америке - работали на фермах своих родителей.



Затем законы о детском труде убрали детей с рынка труда, не давая им конкурировать со взрослыми. Обязательное среднее образование удалило тех подростков, которые были совершенно способны выполнять много работ взрослых. В настоящее время колледжи держат миллионы людей в экономически бесполезном бездействии. У нас более трех миллионов человек в тюрьмах. Большие числа живут на благосостояние. Ничего из этого правительство в своей статистике безработицы не учитывает. Если же оно это учтет, то число безработных резко возрастет.



Но есть еще и маловыгодная работа. Огромное количество государственных служащих приносят мало пользы или совсем ее не приносят. Это все равно, что оплачиваемая безработица. Иногда безработица этого рода определенным образом распределяется - сто рабочих делают такую полезную работу, которую могли бы сделать тридцать. Но есть еще и военные. Они не производят ничего и, поскольку у США нет военных врагов, это все равно что высокооплачиваемая безработицу. Военная промышленность использует все больше людей для создания бесполезных вещей - например, все больше межконтинентальных ядерных бомбардировщиков. Для инженеров это чуть более пристойно, чем копать ямы и заполнять их. Это такая же программа по созданию рабочих мест, как и Гражданский корпус охраны окружающей среды в эпоху депрессии.



Другое явление, которое мы видим, - дезимпортентификация (disimportantification*; заявка на патент на понятие автором подана) работы. В 1850 году проделанная работа была по-настоящему важной - выращивание продуктов питания, без которых мы, как правило, мертвы и не очень полезны для экономики. Затем фермы подвергли автоматизации, и все пошли работать на фабрики, производя машины и холодильники. Это было довольно важно, но не так важно, как еда. Вы не можете съесть холодильник. Затем фабрики подвергли автоматизации или уничтожили, и люди стали массажистами, операторами маникюрного салона, психологами, социологами, консультантами или консультантами по разнообразию (скорее всего, гендерному - С. Д,). Кто-то стал управляющими массажными салонами, ресторанами, спортивными залами или бутиками, продающими невыносимый китч. Они были заняты, но в профессиях все возрастающей тривиальности. Мы перешли от того, чтобы кормить людей, к тому, чтобы потирать их спины. Как далеко все это может зайти?



Эта буферизация безработных, похоже, приближается к своему пределу. В принципе, я полагаю, что мы могли бы поощрять наше все менее и менее грамотное население колледжей становиться аспирантами по такой дисциплине, как "исследование жертв" или участвовать в увеличении числа все более славных авианосцев. Рано или поздно, однако, бессмысленность это станет слишком очевидной.



Одним из недавних событий, если говорить о занятости, стало извержение на рынок труда женщин и иммигрантов. Женщины были забуферизованы на дому в качестве домохозяек и матерей. Сейчас - что достаточно разумно - они захотели быть биохимиками и бесполезными адвокатами. Как мужчины. Иммигранты были в Мексике. Теперь их там нет, и они захотели рабочих мест.



Что происходит, когда вы выбрасываете на рынок труда миллионы мексиканцев, которых невозможно переместить в буфер, и женщин, которые не хотят пройти повторную буферизацию? Легко. Избыток предложения ведет к снижению заработной платы. Мексиканцы делают за пять долларов в час то, что белые делали за двадцать. Женщины, как правило, получают ту же зарплату, что и мужчины, и выполняют работу так же, как и мужчины. Но их стало много, что дало работодателям преимущество в переговорах.



Заработная плата снизилась. Часть этого снижения приняло форму потери пособий, поэтому это не всегда было похоже на сокращение заработной платы. Выход на пенсию пропал. Рабочие превратились в "независимых подрядчиков". Это означает, что за свое медицинское обслуживание они отвечают сами - и так далее. Вскоре для того, чтобы содержать семью, понадобилось два человека, а не один, как прежде. Теперь люди живут от зарплаты до зарплаты, их кредитные карты исчерпаны до максимума, сбережений у них нет - как и толики надежды. Это привело к безработице, "презренным", Дональду Трампу и массовым беспорядкам.



Обратите внимание, что автоматизация имеет волновые эффекты как вверх, так и вниз по течению потери рабочих мест, о чем сообщалось в прессе. Когда большая газета становится полностью цифровой, то Вейерхаузер** продает меньше деревьев для производства древесной массы, газетные типографии теряют заказы, водители грузовиков, которые перевозили газету, чтобы ее превращали в бумагу, становятся излишними (как говорят британцы), операторов печатных станков, которые управляют большими четырехцветными рулонными офсетными печатными машинами и обслуживают их, увольняю; компанию, которая производит печатные машины, теряет заказы, люди, которые доставляли газеты к вашему дому, теряют работу и так далее.



Здесь, сдается мне, вступают в игру различные соображения. Программное обеспечение и роботы вещи не покупают. Сегодня бизнесы будут автоматизированы, потому что экономия на заработной плате увеличивает прибыль. Стареющее население покупает вещей меньше, чем население молодое. Если население стабилизируется или сократится, то так же ведет себя и спрос на новые дома, пригороды, дороги и торговые центры.



Я снова и снова читаю о молодых людях, живущих в подвалах их родителей, потому что они не могут найти работу или находят такую работу, на которой платят недостаточно, чтобы они могли покупать дома и создавать семьи; а также о людях, которые никогда не смогут выйти на пенсию. При нынешнем человечестве мы не увидим того, что было у предыдущего человечества. Именно так и будет. Так что, это грядет, и к этому каким-то образом готовьтесь к этому.



Таковы сегодняшние бодрые мысли. В следующий раз мы поговорим о радостях бубонной чумы, которая, как говорят, скрывается в Центральной Азии и готова прыгнуть. О, хорошо.



Автор: Фред Рид - характеризует себя как "клавиатурный наемник". Недавно к своим характеристикам добавил "ушедший на пенсию новостной хорек" и "социопат по совместительству". Работал в штате таких СМИ, как Army Times, The Washingtonian, Soldier of Fortune, Federal Computer Week, и The Washington Times. Проживает в Мексике со своей женой и тремя приблудившимися собаками.



Перевод Сергея Духанова.



*Новообразование "disimportantification" (от англ. Important - от англ. важный, значительный, существенный) можно грубо и неблагозвучно перевести как "обезваживание".



** Weyerhaeuser Company - американская лесопромышленная компания, которая владеет почти 12,4 миллионами акров лесных угодий в США и управляет дополнительными 14,0 миллионами акров лесных угодий по долгосрочным лицензиям в Канаде. Компания также производит изделия из дерева.