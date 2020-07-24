Надо бежать из Матрицы. О самоорганизации русского общества, - А.Дугин

19:48 24.07.2020

Надо бежать из Матрицы

о самоорганизации русского общества



Александр Дугин



Эпоха коронавируса и изоляции продемонстрировала нечто важное: во-первых, глобальная капиталистическая система, восторжествовавшая после падения СССР, неэффективна при серьезных вызовах человечеству. Никакого внятного ответа на вызов ей дано не было.



· Недовольны все: ни те, кому условия карантина показались жесткими, ни те, кому они показались слишком мягкими, ни те, где вообще не было карантина (как в Швеции). Мы не справились с вирусом, как и все остальные. Недовольство в России мерами – социологический факт. Может, мы были эффективнее многих, но в сознании российского общества все было сделано неправильно.



· Власть совершает и ошибки, и что-то делает правильно – но настроение народа осталось все-таки недовольным. Это говорит скорее об отношении народа и общества к власти.



· В условиях самоизоляции общество вдруг увидело дистанцию между ними и властью. Общество заметило, что с властью что-то не так.



· Мы становимся перед развилкой: первый вариант - будут расти протестные настроения ("поменять власть"). Либерализм в качестве основы протеста обречен. Если протест станет совершенно самостоятельным – недовольство властью как таковой – это будет совсем другое. Тогда подавлять надо будет не агентов влияния, но государство должно будет выступать против народа. Но это самый неправильный и страшный путь: как, например, при развале СССР – это не привело ни к чему хорошего. Но и надеяться на режим в том виде, как он есть, тоже нельзя – это ведет к раболепию с окончательной потерей достоинства.



· Мы должны заняться самоорганизацией нашего общества. Смотрите, насколько токсичны города и квартиры, и насколько легко поддерживать диктатуру в мегаполисах. Регионы и земля – наше спасение, в том числе, от государства на том пути, в котором оно двигается сейчас.



· Пусть государство живет своей жизнью, а народ – своей. Жизнь в самоорганизации необходима. "Не надейтесь ни на князей, ни на сынов человеческих, в коих нет спасения". Спасение в Боге, Церкви, народе и земле.



· Пока мы разделены – а в городе мы разделены – мы рабы государства. Даже если нам кажется, что мы свободные хипстеры и парикмахеры, это иллюзия. Коронавирус показал нам, насколько механистична жизнь человека в городе.



· Если выбирать между протестом и самоорганизацией – я выбираю второе. Мы должны восстановить связи с нашими же людьми, это единственный способ спасения.



