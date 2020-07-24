Эффект выжженной степи. Что не так с озеленением Петропавловска?

19:53 24.07.2020

Общественники запечатлели, как в Петропавловске избавляются от засохших деревьев вдоль одной из главных улиц города – Абая.



Момент, когда рабочие собирали спиленные сухие березки, попал в объектив камеры председателя филиала РОО "Первый антикоррупционный медиацентр" Руслана Асаубаева. Сколько точно спилено деревьев, сказать трудно. Но, судя по объему "вязанки дров" на ковше трактора, немало.



На вопросы Асаубаева один из рабочих отреагировал весьма агрессивно. Другой стал говорить, что спилены деревья, высаженные не в этом году, а раньше. Утешение слабое, отметил общественник, который позже нашел в своих архивах фото... посадки берез на этой улице весной 2020 года.



Напомним, в то время как в стране был объявлен режим ЧП, коммунальщики Петропавловска продолжили воплощать в жизнь свой план по озеленению, которое обещали производить, следуя рекомендациям специалистов. Однако на деле вышло иначе. Представители экоцентра "Табигат балалары", обследовав на улице Абая 375 деревьев, указали, что требуют замены только 55 из них, остальные можно подлечить, кронировать. Но рабочие, недолго думая, пустили под топор и здоровые растения.



Недовольных, высказавшихся по этому поводу в соцсетях, завалили оскорбительными комментариями недремлющие боты. Потом появились видеокадры, на которых на Абая высаживают березы, выглядевшие поначалу действительно неплохо. Однако сейчас листва на части деревьев пожухла, а от некоторых вообще остались только пеньки.



Все происходящее в Петропавловске на протяжении последних лет под названием "озеленение" вызывает негодование многих горожан. Одной из первых была изуродована некогда напоминавшая оазис улица Мира (сейчас Назарбаева), где вместо лиственных деревьев высадили неказистые сосенки, большая часть которых быстро погибла и периодически заменялась такими же деревцами, которые не защищают ни от солнца, ни от пыли с выхлопными газами.



Собкор "ЭК", пытаясь выяснить, откуда брались саженцы и сколько денег на это ушло, делала запросы в отдел ЖКХ. Ответ, что они на безвозмездной основе были предоставлены Кондратовским лесопитомником, оказался ложью. Позже возглавлявший в то время отдел чиновник, ничуть не смущенный тем, что его уличили во вранье, заявил, что саженцы выкапывают в лесу и на заброшенных дачах, поэтому бюджетные средства на это вообще не тратятся.







Очередная волна вырубки деревьев в начале 2020 года настолько возмутила горожан, что они составили коллективное обращение в департамент экологии СКО и филиал партии "Нур Отан".



"Ликвидируют даже сравнительно молодые деревья, а на улице Брусиловского просто вопиющий случай: спилили недавно посаженные деревья и саженцы, – говорилось в заявлении. – С 16 по 18 января были уничтожены все деревья по улице Горького, а это примерно 40–50 стволов. Работа по озеленению города ведется в авральном режиме без научно-практической базы, исходя из собственных представлений чиновников о данном процессе. Они не учитывают климатические, географические особенности нашего региона и мнение постоянно живущих здесь граждан, что очень влияет на морально-психологический климат в обществе, подрывая основы строительства по-настоящему здорового социума".



Прокуратура СКО, рассмотрев вопрос законности, все мероприятия по спилу деревьев в Петропавловске приостановила. Было отмечено, что вырубка деревьев произведена в нарушение Правил содержания и защиты зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области, утвержденных решением областного маслихата от 12 декабря 2017 года. Однако в апреле люди с пилами и топорами снова развили бурную деятельность на территории Петропавловска.



Тем временем Первый антикоррупционный медиацентр в рамках проекта "Открытость, вовлеченность, эффективность", цель которого – повышение прозрачности госсзакупок и расширение возможности участия населения в общественном мониторинге, выяснил некоторые подробности реализации нынешней программы озеленения с охватом около 30 улиц города.



"Договор заключен с государственным коммунальным предприятием "Коммунхоз" КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска", – сказано в ответе на запрос за подписью руководителя отдела ЖКХ Босынова. – Договор заключен от 15 апреля 2020 года. Способ закупки – из одного источника путем прямого заключения договора. Период проводимых работ – май. Саженцы закупаются и привозятся с Кондратовского лесопитомника".



Здесь же говорится, что на посадку деревьев в Петропавловске в этом году из областного и городского бюджетов выделено 134 млн тенге. Теперь общественники намерены выяснить, насколько эффективно потрачена столь внушительная сумма. Более того, они хотят составить рекомендации для городских чиновников по поводу озеленения, опросив экспертов.



Один из них – директор Кондратовского опытно-показательного лесопитомника кандидат сельскохозяйственных наук Аманжол Кебекбаев – рассказал, что у него закуплено саженцев на сумму не более 16 млн тенге. По словам специалиста, при разработке подобных программ предполагается точный расчет, который производится исходя из существующих нормативов. Согласно им, в Казахстане на одного человека должно приходиться 8–12 квадратных метров озелененных участков.



Если, например, в городе 500 тысяч жителей, то должно быть в среднем пять миллионов квадратных метров зеленых насаждений. Чтобы определить, сколько именно деревьев не хватает до нормы, нужно, прежде всего, провести инвентаризацию уже имеющихся насаждений. Нужно определить, какие деревья требуют замены, какие лечения, и только после этого говорить о количестве саженцев для высадки. Оно не может быть приблизительным, обычно деньги на озеленение закладываются с учетом стоимости каждого дерева. Само собой разумеется, что и в вопросах определения, где, когда и какой породы деревья нужно высаживать, также требуется не дилетантский, а профессиональный подход.



Кроме того, давно известно, что для озеленения нужно использовать только саженцы из питомников, иначе это будет пустой тратой времени и сил, – пояснил Кебекбаев. – Поскольку только там готовятся "воспитанные" деревья с хорошим иммунитетом. Это трудоемкий процесс, разделенный на несколько этапов. Первый – это посевное отделение, где деревца лиственных пород находятся два-три года, а хвойных – четыре-пять лет. Затем их переводят в начальное "школьное" отделение, рассаживая на большом расстоянии друг от друга. Через два-три года подросшие и окрепшие саженцы "переходят" в другое "школьное" звено, а спустя такой же срок – в "старший класс". То есть получается, что за 10 лет дерево пересаживается три-четыре раза. Вот таким способом и воспитывается его корневая система, адаптируясь к подобным манипуляциям. Поэтому оно легко переносит момент, когда его забирают из питомника и высаживают в городе на постоянном "месте прописки". Совсем другая ситуация, когда в городе высаживают деревья, просто выросшие в лесу, еще где-то, которые никогда в жизни не пересаживались, не воспитывались. Они не готовы к такому шоку и практически всегда гибнут. Вот в этой подготовке и заключается разница между саженцами из питомника и других источников. Кроме того, огромное значение имеет правильность транспортировки, посадки, установки растяжек, полива и прочих агротехнических мероприятий. Это серьезная наука, игнорирование которой приводит к печальным последствиям. И да, должны быть четкие правила посадок, ухода, где необходимо прописать буквально каждый шаг.



Также Кебекбаев прокомментировал выложенные в соцсетях фото и видео безжизненных и пожелтевших городских газонов, которые коммунальщики все равно продолжают регулярно выкашивать.



Проблема в том, что работают они не с помощью газонокосилок, как это положено, а с помощью обычных триммеров, предназначенных главным образом для борьбы с бурьяном, – пояснил наш собеседник. – Они не позволяют настроить лезвия, а следовательно, и соблюсти нужную высоту среза травы, не ниже четырех-шести сантиметров. Вот и режут ее местами почти под корень. Влаги после стрижки надо очень много, чтобы сохранить траву. Если нет, то тогда и получается, как вы назвали, эффект выжженной степи. Повторю, газоны подстригать нужно газонокосилками, которые обеспечивают сохранность нужной высоты среза травы, ровность стрижки. Это важно и для эстетики, и для самочувствия зеленых насаждений.



Елена ЧЕРНЫШОВА | Северо-Казахстанская область