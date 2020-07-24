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36-летний хоким Канлыкульского района Каракалпакии Толыбаев умер от КОВИД
21:46 24.07.2020

Хоким Канлыкульского района скончался от осложнений COVID-19
Хоким Канлыкульского района Каракалпакстана Даулет Толыбаев скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 36 лет.

Хоким Канлыкульского района Каракалпакстана Даулет Аяпбергенович Толыбаев скончался 24 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщило УзА. Ему было 36 лет.

По данным агентства, глава Канлыкульского района был госпитализирован с COVID-19 несколько дней назад.

Даулет Толыбаев занимал должность хокима Канлыкульского района с 2019 года. В разные годы работал в различных организациях в области ирригации, в том числе первым заместителем министра водного хозяйства Каракалпакстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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