Таджикские мигранты за первое полугодие перевели на родину $999 млн

21:57 24.07.2020

Объемы денежных переводов в Таджикистан из-за рубежа за шесть месяцев 2020 года сократилось на 14,8% или на $195 млн по сравнению с этим же периодом прошлого годаа. Об этом 22 июля сообщил глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода на пресс-конференции в Душанбе.



За первое полугодие таджикские трудовые мигранты перевели на родину $999 млн. - на $174 млн. меньше, чем было отправлено за этот же период 2019 года. Таджикистан является одной из стран мира, экономика которой зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, Около 1 млн. граждан Таджикистана находятся на заработках в России.



Джамшед Нурмухаммадзода отметил, что ситуация с денежными переводами улучшается - в июне было переведено на 0,7% больше средств. Сколько именно - он не уточнил. В 2019 году мигранты отправили из России в Таджикистан около $2,6 млрд, что составляет 33 процента ВВП страны.



Всемирный банк прогнозировал рекордное сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов по всему миру. По данным этой международной финансовой организации, сокращение денежных переводов связано с более низким уровнем заработной платы и занятостью трудовых мигрантов, которая снизится в 2020 году на 20 процентов.



В апреле президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении в Международный Валютный Фонд написал, что денежные переводы из России сократились на 50 процентов. Он указал в марте, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года переводов поступило на 80 миллионов долларов меньше. Доход каждой четвертой семьи в Таджикистане зависит от трудовых мигрантов.