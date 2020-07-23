Зеленского загоняют в угол свежим "делом Порошенко"

21:59 24.07.2020

Один из лидеров майдана обвинил экс-президента в подстрекательстве к революции и подкупе европейцев



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

23.07.2020



Представитель "политической команды майдана", экс-депутат Давид Жвания выступил с разоблачительным заявлением об обстоятельствах прихода к власти Петра Порошенко в 2014 году. Жвания утверждает, что Порошенко финансировал майдан, а после бегства Виктора Януковича покупал лояльность европейских политиков.



Видеообращение бывший депутат обнародовал в YouTube, начав с объяснения, почему делает это сейчас: "В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко". Жвания, читая с листа, поясняет, что Порошенко и его команда – "это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения".



Он не снимает вины с себя самого: "Я также входил в ОПГ (организованная преступная группировка), которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами от Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами".



Давид Жвания поименно назвал лидеров "группировки Порошенко". В черный список попал кроме Порошенко бывший депутат Николай Мартыненко. Антикоррупционные органы Украины ранее расследовали коррупционные схемы, в которых упоминалось имя Мартыненко. В тот период в интервью "Цензор.нет" он заявил, что "Национальное антикоррупционное бюро Украины – это политизированный филиал грузинской мафии, которая работает по тем методам, по которым они работали в Грузии". В прошлом году в Швейцарии украинского политика обвинили в отмывании около 2,8 млн евро. В июне с.г. сообщалось, что Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил Мартыненко к 28 месяцам заключения. Жвания ранее вступил в конфликт с Мартыненко.



Далее в списке – Александр Турчинов, который после бегства Януковича был избран председателем Верховной рады и по должности несколько месяцев исполнял обязанности президента до момента внеочередных выборов, на которых в мае 2014 года победил Порошенко. После смены власти Турчинов был назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Автор обращения отметил, что Турчинов привел с собой в команду таких людей, как скандально известный экс-депутат Сергей Пашинский и экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий.



Жвания назвал также имя нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, который в период майдана считался одним из наиболее перспективных кандидатов на должность президента Украины, но отказался баллотироваться, призвав своих избирателей голосовать за Порошенко. Этому предшествовала тайная встреча в Вене в феврале 2014 года, в которой, по данным австрийской газеты Osterreich и "Украинской правды", принимали участие Порошенко, Кличко и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.



Порошенко стал президентом в результате договоренностей олигархов, перед которыми пятый президент взял на себя определенные обязательства, утверждает Давид Жвания: "Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты". По словам разоблачителя, лояльность отдельных европейских политиков команда Порошенко попросту купила: "Непосредственно я (Жвания. – "НГ") и Климкин (Павел Климкин, который в период майдана работал послом Украины в Германии, а после победы Порошенко возглавил МИД Украины. – "НГ") участвовали в передаче 5 млн евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС".



За время президентства, по словам Жвании, Порошенко якобы получил от коррупционных схем 3,4 млрд долл., которые были выведены из Украины. Бывший соратник Порошенко заявил, что готов дать соответствующие показания правоохранительным органам. Отметим, что в 2016 году Жвания промолчал, когда его имя упоминалось в разоблачительных заявлениях о политической коррупции, с которыми выступил еще один член команды Порошенко, экс-депутат Александр Онищенко – миллиардер, бизнес которого связан с продажей энергоресурсов. В период президентства Порошенко Онищенко обвинили в госизмене, создании преступной группировки и в коррупции. Он бежал из Украины и уже несколько лет находится в ЕС.



Политолог Юрий Романенко написал в соцсети, что нынешних заявлений Жвании достаточно для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины обратили внимание на ситуацию. Но тут же отметил, что в защиту Порошенко выступят его сторонники, которые непременно выйдут на акции в поддержку своего лидера. Такие акции действительно проводились всякий раз, как Порошенко приходил на допросы по тому или иному из полутора десятков расследований, в которых упоминается имя пятого президента. На сайте партии "Европейская солидарность" размещена длинная новость с цитатами из заявлений иностранных посольств, политиков, руководителей международных организаций, которые "призывают президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование лидера партии ЕС, пятого президента Украины Петра Порошенко".



Отвечая на заявление Жвании, пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде" назвала слова политика "сплошным фейком". Экс-глава МИДа Павел Климкин категорически опроверг тезис о том, что он якобы передавал взятки какому-либо европейскому политику. Он сказал, что взяток не дает. И задал риторический вопрос, думает ли кто-то, что канцлер Германии Ангела Меркель могла брать взятки (имя Меркель в заявлении Жвании не звучало). По словам Климкина, такое предположение выглядят смешно.



В заявлении пресс-службы "Европейской солидарности" сказано, что с Давидом Жванией такое уже не впервые: "Он так часто менял политическую позицию, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля. В последние годы Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России. И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева".



Отметим, что у членов команды, сформированной еще в период первого украинского майдана в 2004 году, давние взаимные претензии и счеты. Жвания и Порошенко были в команде Виктора Ющенко в период оранжевой революции. Но уже через несколько лет, в 2008-м, Ющенко, общаясь с журналистами, предположил, что Жвания мог быть причастен к его отравлению. Напомним, в сентябре 2004 года стало известно о госпитализации Ющенко после встречи с работавшим тогда главой СБУ Игорем Смешко на даче у заместителя Смешко Владимира Сацюка. Речь шла об отравлении кандидата на пост президента диоксином (расследование так и не было завершено). Ющенко вспомнил, что Жвания настаивал на этой встрече. Все участники заявили о своей непричастности к отравлению. Сацюк позже пытался судиться с Ющенко. Он рассказал украинским журналистам: "По моей информации, когда с Ющенко что-то произошло (а произошло вне сомнений, это же видно), еще в Австрии (Ющенко был госпитализирован в австрийскую клинику. – "НГ") его близкое окружение стало лихорадочно искать в интернете, подо что можно подогнать такие симптомы. И нашли диоксиновую версию, которую потом и озвучили. Об этом мне лично говорили близкие к семье президента люди, которые при этом присутствовали".



Жвания, в свою очередь, выступил с критикой деятельности бывшего соратника на посту президента: "Ющенко думал, что украинцы вышли на майдан ради него, и это было его основной ошибкой. Он решил приватизировать оранжевую революцию… Поехал по миру собирать награды за революцию. В результате сейчас имеем сплошную клоунаду".



Какими бы ни были причины ссор после первого майдана, разоблачения, сделанные Давидом Жванией по поводу второго, звучат гораздо более серьезно. Но пока ничего не известно о том, заинтересовались ли показаниями экс-депутата правоохранительные органы в Украине или в ЕС. Политолог Михаил Погребинский в интервью каналу NewsOne отметил: "Жвания много лет в политике и много знает". Его показания, по мнению эксперта, могли бы способствовать тому, "чтобы дела, связанные с коррупционными деяниями Порошенко, не замели под ковер". Но это может стать огромной проблемой для президента Зеленского, отметил Погребинский. По его словам, ниточки дел, в которых фигурируют имена украинских и европейских политиков, способны привести к американским деятелям. А Зеленский изо всех сил пытается дистанцироваться от участия в американских предвыборных баталиях.



Киев