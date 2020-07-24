В соборе Святой Софии в Стамбуле прошла первая пятничная молитва

22:29 24.07.2020

В соборе Святой Софии в Стамбуле (Большая мечеть Айя-София) прошло первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции - высший административный суд станы - лишил собор статуса музея. В пятничной молитве принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.



Сегодня внутри мечети прочли Коран. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, запустили не более 500 человек.



Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Ее закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.



Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.



Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.



Собор Святой Софии часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно он привлекал миллионы туристов. По словам Эрдогана, храм и сейчас будет доступен для всех желающих.