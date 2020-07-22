Битва за ливийский Сирт увязла в переговорах, - М.Беленькая

07:52 25.07.2020

Дипломаты ищут компромисс для прекращения огня в Ливии



Россия и Турция договорились добиваться прекращения огня в Ливии на фоне сообщений о концентрации войск в районе Сирта. Битва за этот город может привести к прямому вмешательству в ливийский конфликт Египта и других региональных игроков. Египетский парламент на этой неделе уже одобрил отправку своих военных в соседнюю страну, чтобы поддержать силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Тем временем силы, лояльные Правительству национального согласия, ждут приказа его главы Фаейза Сарраджа начать наступление на Сирт.



В среду межведомственная делегация МИДа и Минобороны РФ во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым завершила двухдневные консультации в Анкаре, посвященные ситуации в Ливии. Стороны договорились продолжать давление на участников ливийского конфликта с целью создания условий для устойчивого режима прекращения огня, а также содействовать продвижению межливийского политического диалога в координации с ООН. В ближайшей перспективе возможно и создание сторонами совместной рабочей группы по Ливии. Тем самым российско-турецкий диалог по ливийской проблематике стал таким же постоянным и тесным, как и взаимодействие двух стран по Сирии. Уже решено, что следующий раунд консультаций пройдет в ближайшее время в Москве.



Российская делегация должна была отправиться в Турцию еще месяц назад. Однако поездку отложили.



По данным "Ъ", Москва дала турецким партнерам время на согласование условий прекращения огня с Правительством национального согласия (ПНС) на основе мирной инициативы президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

В начале июня он выступил с предложением о прекращении огня и возобновлении политических переговоров. Это произошло после того, как Ливийская национальная армия (ЛНА) понесла ряд серьезных поражений и отступила к Сирту. Триполи, да и сама Анкара скептически отнеслись к предложению о переговорах с Халифой Хафтаром, учитывая, что последний не раз был инициатором начала боевых действий. Опасаясь наступления сил ПНС при поддержке Анкары, президент ас-Сиси пригрозил военным вмешательством в ливийский конфликт, назвав Сирт и располагающийся южнее район Эль-Джуфра "красной линией" для Египта. Он также пообещал оказать помощь в вооружении и обучении военных формирований ливийских племен. С тех пор положение дел "на земле" существенно не изменилось. Стороны продолжали угрожать друг другу, но активных боевых действий не было.



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Однако в последние дни ситуация стала вновь накаляться. В середине июля официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что в районе Сирта и Эль-Джуфры замечены "крупные передвижения" сил ПНС и Турции, и предрек начало "великой битвы". Практически одновременно базирующаяся на востоке Ливии Палата представителей официально обратилась к Каиру с просьбой о помощи "в борьбе с турецкой оккупацией". А уже в этот понедельник египетский парламент одобрил отправку вооруженных сил для выполнения боевых задач за пределами страны. Дело фактически осталось за малым - приказом президента ас-Сиси. В начале этой недели арабские СМИ продолжали писать о переброске военной техники ПНС из западных районов Ливии в сторону Сирта.



Угроза битвы за Сирт, в которой могли столкнуться не только сами ливийцы, но также турецкая и египетская армии, вызвала обеспокоенность других игроков на ливийском поле. Одним из первых выступил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, заявив в интервью местным СМИ, что вооружение ливийских племен может привести к "сомализации" ситуации в Ливии. По его словам, Алжир не одобряет односторонние действия в отношении Ливии, но при этом не будет вмешиваться в конфликт. В воскресенье Алжир посетила исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, а уже в среду глава МИД Алжира Сабри Букадум прилетел Москву, где в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что у ливийского конфликта нет "военного решения".



В ходе пресс-конференции по итогам встречи оба министра всячески подчеркивали, что и Россия, и Алжир выступают за диалог со всеми сторонами ливийского конфликта, при этом равноудалены от них.

Хотя считается, что позиция алжирцев ближе к ПНС и Турции, а Москвы - к Египту и ЛНА. При этом господин Букадум ушел от ответа на вопрос о возможной реакции своей страны на решение парламента Египта, лишь отметив, что Алжир работает "над устранением всех причин, которые могут привести к эскалации ситуации". Сергей Лавров также предпочел не комментировать решение Каира. Возможно, его успокоил состоявшийся накануне телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри.



"Несмотря на прохладное отношение алжирского руководства к политической линии Каира и симпатий к Турции, Алжир будет демонстрировать видимость нейтралитета по отношению к сторонам ливийского конфликта. До сих пор Алжир придерживался доктрины невмешательства в чужие конфликты, но это не мешает ему проявлять активность на дипломатическом фронте. Тем более Абдельмаджид Теббун заинтересован сегодня в консолидации общества, в том числе посредством проявления внешнеполитических инициатив",- сказал "Ъ" руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. По его словам, алжирская позиция демонстрации равноудаленности полностью устраивает Москву. "Не исключено, что будет попытка использовать сирийский опыт и создать союз региональных и глобальных сил",- добавил он.



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Эксперт РСМД Кирилл Семенов также не исключает попыток создания некоего аналога астанинского формата для Ливии. Однако в беседе с "Ъ" он подчеркнул, что в Ливии от Турции уступок будет добиться сложнее. "В последнее время Москва фактически заставляла Анкару идти на те или иные уступки под угрозой начала или продолжения военной кампании. В Ливии же Турция отказывается от роли ведомого, тем более в нынешних условиях, когда ЛНА потерпела поражение на западе Ливии. Скорее Анкара будет сейчас ждать уступок от Москвы, вернее, ее давления на Каир и власти на востоке Ливии",- сказал он. Неслучайно официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын после переговоров с российской делегаций заявил, что любая договоренность о прекращении огня должна основываться на отводе сил Хафтара от Сирта и Эль-Джуфры. "Однако сам по себе факт возобновления российско-турецких консультаций остановил развитие военного сценария вокруг Сирта, а достигнутые договоренности в Анкаре все же позволяют надеяться, что в ближайшее время дипломатия продолжит доминировать над планами генералов",- отметил господин Семенов.



"Будем продолжать подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на правительство Файеза Сарраджа. При этом работаем и с американцами, и с европейцами, и с ведущими региональными странами",- заявил в опубликованном на этой неделе интервью в египетской газете "Аль-Ахрам" замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Диалог идет на самом высоком уровне. Только за последние десять дней президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Ливии с алжирским и турецким коллегами, с наследным принцем Абу-Даби и фактическим правителем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а его разговор с президентом Египта состоялся в прошлом месяце. Не отстает и президент США Дональд Трамп, который на этой неделе обсудил Ливию в беседе с наследным принцем Абу-Даби и президентом Египта. ООН же обратилась ко всем вовлеченным в ливийский конфликт с призывом согласиться на прекращение огня "вместо того, чтобы подливать масла в огонь".



Марианна Беленькая

от 22.07.2020,