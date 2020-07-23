Афганские силовики сорвали планы талибов по захвату Газни, - А.Серенко

07:55 25.07.2020 "Талибан" не смог взять под контроль один из ключевых городов Афганистана



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

23.07.2020



Успешные действия афганских силовиков по защите Газни укрепляют политические позиции президента Ашрафа Гани / Фото из аккаунта президента Афганистана в Twitter.

Лидеры "Талибана" (организация запрещена в РФ) вынуждены были отказаться от попыток захвата города Газни – административного центра одноименной афганской провинции, имеющего стратегическое значение для контроля над южными и центральными регионами страны (Читайте также: Боевики "Талибана" и "Аль-Каиды" надеются захватить Газни). Срыв планов боевиков показывает ограниченность возможностей "Талибана" в Афганистане, их неготовность удерживать инициативу в противостоянии с правительственной Афганской национальной армии (АНА) и спецподразделениями "коммандос", подготовленными инструкторами учебной миссии НАТО "Решительная поддержка".



В понедельник, 19 июля, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провел в кабульском дворце "Арг" заседание Совета национальной безопасности (СНБ), посвященное актуальным задачам борьбы с терроризмом стране. В заседании СНБ, в ходе которого обсуждались вопросы обеспечения обороноспособности государства и укрепления диалога власти с гражданами, принимали участие секретарь Совбеза доктор Хамдулла Мохиб, министр обороны Асадулла Халид и другие высокопоставленные афганские чиновники. Как сообщают источники "НГ", в ходе заседания СНБ президент Гани подвел итоги своей рабочей поездки в провинцию Газни 16 июля, во время которой глава государства проверил готовность сил безопасности, провел консультации с руководителями провинции, старейшинами племен, а также пообщался с местными жителями.



Поездка Ашрафа Гани в Газни была напрямую связана с обострением обстановки в этой провинции и планами талибов и боевиков регионального филиала "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) по захвату ее административного центра. За неделю до своего визита президент Афганистана приказал перебросить в Газни несколько сотен бойцов "коммандос" - наиболее боеспособных подразделений национальной армии. Тем самым, глава государства подал ясный сигнал, что правительство страны намерено остановить террористов и разрушить их планы. "Это было открытое противостояние двух сил – правительственной армии и боевиков "Талибана", которые стянули в районы, прилегающие к Газни значительные силы, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из кабульских политических наблюдателей. – И боевики это столкновение проиграли. После ряда зондирующих вылазок, они отказались от прямого столкновения с афганскими войсками и попытки захватить город".



Комментируя поездку Ашрафа Гани в Газни 16 июля источники "НГ" отметили, что глава государства "приехал, чтобы оценить общую ситуацию в крае": "Главу государства сопровождали первый вице-президент Амрулла Салех, советник по национальной безопасности доктор Хамдулла Мохиб, ряд членов кабинета министров, а также гражданские и военные чиновники провинции Газни. Президент провел совещание по вопросам безопасности, заслушал отчет о деятельности местных руководителей. В частности, губернатор Газни Вахидулла Калемзай рассказал об общей ситуации с безопасностью, о потерях боевиков, новых угрозах безопасности и операциях силовиков против талибов. После всех этих докладов президент Гани сказал, что город Газни защищен от угроз противника, что была предотвращена возможная катастрофа, однако главная опасность по-прежнему еще не устранена. Президент высоко оценил усилия сил безопасности и обороны, но сказал, что ситуация все еще является неудовлетворительной и что народ Газни должен быть обеспечен хорошим уровнем безопасности. Доктор Гани поручил своим чиновникам провести тщательную оценку работы глав уездов провинции Газни, местных начальников полиции и руководителей служб безопасности".



После общения с гражданскими чиновниками и силовиками Ашраф Гани встретился со старейшинами провинции Газни, авторитетными религиозными учеными, местной молодежью. "Газни всегда в наших мыслях, сердцах и планах", - сказал президент Афганистана, пообещав недопустить захвата одного из старейших афганских городов террористами и призвав местное население "гордиться и поддерживать" национальную армию и полицию. В ходе встречи президент Гани заявил о готовности правительства к межафганскому диалогу и национальному примирению: "Мир - это важнейший вопрос и мы привержены ему. Мы хотим, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы люди приняли окончательное решение о мире. Наша цель, цель мира - объединить всех афганцев". Президент Гани подчеркнул важность уважения прав афганских женщин "в рамках исламских принципов и Конституции", а также отметил, что большинство населения страны хочет сохранения исламской республики в качестве модели государственного устройства (против этого выступают талибы, настаивающие на возвращении системы исламского эмирата в Афганистане – "НГ").



"Ашраф Гани, таким образом, не только провел личную инспекцию системы защиты Газни от боевиков, но и использовал встречу с местными лидерами общественного мнения для разъяснения своей позиции в отношении мирных переговоров с талибами", - прокомментировали итоги газнийской поездки афганского лидера кабульские политические наблюдатели.



Следует отметить, что на протяжении практически всех 20 дней июля боевики "Талибана" осуществляли зондирующие вылазки в различных районах провинции Газни, надеясь отыскать уязвимое место в обороне города. В свою очередь афганские силовики успешно отражали эти нападения, нередко действуя на опережение. Всего, по подсчетам "НГ", за это время в провинции Газни произошло более 10 боестолкновений, из них не менее четырех в пригороде провинциального административного центра и в городской черте.



Так, вечером 2 июля группа вооруженных талибов атаковала афганские силы безопасности (АСБ) в районе Чагари уезда Андар провинции Газни. Главной целью атаки стал полицейский рекрутинговый центр, в нападении на него участвовал террорист-смертник. Силовики успешно отразили нападение, уничтожив не менее четырех боевиков. В тот же день в других районах Газни в ходе нападений на контрольно-пропускные пункты (КПП) АСБ были уничтожены не менее 11 талибов, среди которых оказались три выходца из Пакистана и четыре уроженца Узбекистана.



На следующий день, 3 июля, Управление национальной безопасности (УНБ) Афганистана провело спецоперацию в городе Газни. На основании данных, полученных афганской разведкой, была задержана группа вооруженных талибов из шести человек. Затем 5 июля спецназ УНБ совершил налет на тайную базу "Талибана", которая также находилась в одном из районов города Газни. В результате были захвачены в плен 7 командиров талибов, оружие, боеприпасы, средства связи, взрывные устройства, включая "пояса шахидов", а также три компьютера.



Рано утром 8 июля талибы вновь атаковали несколько КПП АСБ в уезде Дих-Як провинции Газни. На этот раз потери понесли афганские силовики: несколько младших командиров и два солдата АНА погибли в результате подрыва боевиками фугаса на дороге.



Как сообщают источники "НГ", 10 июля к боевым операциям в Газни подключилась авиация. Используя данные афганской разведки, ВВС Афганистана нанесли воздушный удар по группе талибов, которая концентрировалась на окраине города Газни, планируя совершение терактов в столице провинции. В итоге были убиты 8 боевиков, а также уничтожено несколько видов оружия и боеприпасы.



На следующий день, 11 июля, по меньшей мере, четыре талиба были убиты, еще трое получили ранения в результате нападений боевиков на военнослужащих афганской армии в районах Шализ и Ашиквал провинции Газни. С того же дня источники "НГ" начали фиксировать июльские эпизоды гибели в Газни гражданских лиц в результате действий талибов: 11 июля из-за подрыва мины, заложенной боевиками в гражданский фургон, в местечке Каяк-Дара района Джагату погибли 6 и получили ранения 8 мирных жителей, в том числе женщины и дети.



На следующий день, 12 июля, боевики "Талибана" атаковали афганские силы безопасности в районах Кало-Хель и Омлук уезда Карабаг провинции Газни, однако получили жесткий отпор со стороны военнослужащих 203-го корпуса "Гром" АНА. Силовики при этом применили не только спецназ, но и авиацию. По неполным данным талибы потеряли в ходе этих боестолкновений не менее 8 боевиков. Армейцы уничтожили или захватили в качестве трофеев 15 мешков с взрывчаткой, 25 единиц 82-мм ракет, 25 ящиков с патронами для пулеметов ПКМ и др.



Одновременно с атаками в Карабаге боевики "Талибана" напали на афганские силы безопасности в районе Мангор-Базар на окраине города Газни. Однако и здесь террористы потерпели поражение: в ходе боевых действий с применением авиации АНА 8 талибов были убиты и получили ранения, боевики лишились автомашины и пяти мотоциклов.



Утром в понедельник 13 июля талибы убили двух племенных старейшин в районе Дех Худадад, неподалеку от города Газни. Примечательно, что один из погибших – Аюб Хан Ниязи - являлся ветераном антисоветского джихада, в 80-х годах ХХ века он командовал отрядом моджахедов, воевавших против сил Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Оба старейшины пользовались большим авторитетом среди своих земляков.



На момент подготовки статьи последние нападения талибов в провинции Газни были зафиксированы вечером 21 июля: боевики атаковали афганские силы безопасности в районе Арзу провинциального административного центра, однако, столкнулись с жестким ответом со стороны "коммандос". По информации "НГ", афганская разведка заранее узнала о планах террористов, что позволило спецназу АНА и УНБ максимально эффективно провести встречную операцию. В итоге были убиты не менее 9 талибов, еще четверо получили ранения. В ходе боя "коммандос" уничтожили авторитетного полевого командира "Талибана" муллу Вакиля.



Несмотря на все усилия талибов, им не удалось отыскать уязвимые места в системе обороны Газни и начать операцию по захвату города. За 20 дней июля "Талибан" по неполным данным потерял убитыми и ранеными на "газнийском фронте" около 60 человек, в плен к афганским силовикам попало не менее 15 талибов, половину из которых составили полевые командиры младшего и среднего звена.



Хотя планы талибов по захвату города Газни провалились, командиры движения "яростных мулл" явно не оставили надежд повторить попытку. По информации "НГ", на протяжении последней недели "Талибан" продолжал концентрацию боевиков в соседней с Газни южной провинции Пактика, которая непосредственно граничит с Пакистаном. Географическое расположение Пактики позволяет почти беспрепятственно перебрасывать в эту провинцию подкрепления террористов из Пакистана.



Источники "НГ" сообщают, что 17-18 июля на территории Пактики началось формирование крупной группировки "Талибана", численностью около 250-300 чел. Примечательно, что в ее составе есть иностранные боевики, по своему поведению и внешнему виду принадлежащие к этническим группам постсоветского пространства. Они вооружены автоматами Калашникова со складывающимися прикладами, характерными для бойцов спецподразделений. В целом пактийская группировка вооружена стрелковым оружием, гранатометами, крупнокалиберными пулеметами, в ее распоряжении не менее 20 автомобилей и более 30 мотоциклов. По оценкам экспертов, эта группировка талибов может быть использована для проведения крупномасштабных террористических операций как против Газни, так и в юго-восточных провинциях Пактика, Пактия и Хост.



Судя по некоторым признакам, сконцентрированные в анклаве Пактика-Газни группы "Талибана" намерены сосредоточиться на нападениях не только на местных силовиков, но и на афганских военных из других регионов страны, которые были задействованы для защиты города Газни, а теперь возвращаются в места своей постоянной дислокации.



Ранним утром 19 июля в бою с террористами погиб начальник полиции района Суроби провинции Пактика Дарья Хан Талаш: талибы с помощью фугаса на обочине дороги в районе Хибати взорвали "Хамви" в котором находился этот офицер вместе с двумя полицейскими – силовики двигались на помощь своим сослуживцам на КПП, атакованном боевиками. Гибель Дарья Хана, прослужившего в афганской полиции около 20 лет, стала заметной потерей для системы МВД в Пактике.



Вечером 19 июля талибы напали на полицейский КПП в районе Змарикот уезда Юсуфхель провинции Пактика: боевики расстреляли из РПГ бронеавтомобиль силовиков, убив четырех полицейских.



Однако самый ощутимый удар по афганским силам безопасности талибы нанесли вечером в понедельник 20 июля в районе Шаниз уезда Сайдабад провинции Майдан-Вардак. Террорист-смертник Абдулла Газневи (то есть выходец из Газни) взорвал автомобиль, набитый взрывчаткой, в колонне бойцов "коммандос", которые возвращались из командировки в Газни, после чего талибы открыли огонь по силовикам из стрелкового оружия и РПГ. По неофициальным данным, в ходе этого нападения погибли около десятка военнослужащих АНА, еще 13 получили ранения. Жертвами атаки 20 июля стали также командующий силами общественной охраны Газни Ага Ширин Андараби и несколько полицейских командиров.



Очевидно, что этой атакой талибы продемонстрировали сохраняющийся интерес к организации террористических операций на газнийском направлении. Командиры боевиков явно тяжело переживают военно-политическую неудачу, связанную с неспособностью "Талибана" захватить Газни. Поэтому в качестве компенсации за этот репутационный удар они предпринимают вылазки против тех подразделений АСБ, которые в июле участвовали в защите газнийского рубежа. Будучи не в состоянии победить афганских "коммандос" в открытых боях, талибы прибегают к использованию атак с участием террористов-смертников ("операции истишхади"), а также подрывам придорожных фугасов – именно из-за этого афганские силовики несут наиболее серьезные потери.



Ставка "Талибана" на "операции истишхади" подчеркивает ограниченность военно-политического потенциала террористов, которые, несмотря на разностороннюю поддержку со стороны пакистанских спецслужб и отправку подкреплений из Пакистана, по-прежнему не в состоянии перехватить стратегическую инициативу у командования Афганской национальной армии. Июльская интрига в Газни показала, что афганские силовики способны и без участия американских войск эффективно сдерживать "Талибан", который не может захватить хотя бы один город в Афганистане.



Несмотря на пропагандистские заявления о "победоносном джихаде" и кровавые теракты с участием смертников, талибы демонстрируют сегодня свою неспособность взять власть в Афганистане вооруженным путем. Очевидно, что ограниченность боевого потенциала "Талибана" заметно сужает возможности его представителей навязать афганскому правительству переговоры с позиции силы. В этом смысле успешная июльская операция афганских сил безопасности в Газни, несомненно, укрепляет позиции правительства президента Ашрафа Гани не только внутри страны, но и при ведении Кабулом диалога с международными партнерами. Источник - ng.ru

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