Кыргызстан. Выборы 2020. Кто станет фаворитом парламентской гонки?

08:03 25.07.2020

Есть надежда, что в этом году на выборах в парламент люди не будут продавать свои голоса или делать выбор на основании родственных связей и землячества. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Игорь Шестаков.



При этом он подчеркивает, что системных изменений в партиях так и не произошло. Политические партии, как и в прежние годы, являются объединениями людей, единственной целью, которых является получить места в Жогорку Кенеше. У них по-прежнему нет системного видения и четкой позиции.



- Я это говорил и в 2010, и в 2015 году: у партий нет системного подхода к решению проблем. Единственная система, которая есть - это позиция страуса, который прячет голову в песок при любой проблеме. В этом году ситуация не изменилась, нет партий у которых есть собственное видение системы государственного управления. Конечно, будут лозунги, заявления и обещания. Если в 2015 году политики обещали создавать новые рабочие места, то в этом году, скорее всего, будут обещать строить больницы.



Вот только, это все-равно останется только словами. У партий нет ни денег, ни полномочий, чтобы открывать предприятия или больницы. Они должны принимать законы и следить за их исполнением и таким образом влиять на государственное управление. Но, так устроена политическая реальность в Кыргызстане, что заниматься реальной работой не выгодно. Действующая Конституция создала нынешнюю систему "золотых номеров", в которой у партий основной задачей является не защита интересов народа, а борьба за ресурсы, - считает Игорь Шестаков.



Он также отмечает, что, несмотря на то, что в обществе становятся популярными оппозиционные настроения, сильной оппозиционной силы по-прежнему нет.



- В Кыргызстане никогда не было системной оппозиции. Ее нет и сейчас. Оппозиционные лозунги используются как средство торга с властью для получения в будущем должностей, преференций и иных выгод. Мы хорошо помним, как в 2010 году партия "Ата-Журт" выступала с жесткой критикой Временного правительства, на этой волне они прошли в парламент, но оказавшись в креслах депутатов резко сменили риторику. Сразу после того, как им предложили должности и места в правительстве, они из оппозиционной силы превратились в лояльную к власти партию, - продолжил политолог.



При этом Шестаков отмечает, что 70% депутатов действующего парламента намерены попасть в следующий созыв.



- Это практически приговор и от следующего созыва парламента не стоит ожидать системных изменений. С другой стороны у действующего созыва крайне низкий рейтинг среди населения. Он подрывает авторитет самих партий. Ведь не только депутаты ушли на каникулы, по сути, ушли партии. Возможно, какая-то внутренняя работа ведется, но этого никто не видит и не знает. Это в совокупности с сегодняшней сложной ситуацией в стране все-таки дает надежду, что люди перестанут продавать свои голоса, не будут выбирать партии по принципу землячества.



До людей стало доходить, что система здравоохранения, которую мы имеем – это результат работы политиков, которых выбирали на прошлых выборах. Судя по настроениям в соцсетях, люди будут выбирать исходя из поступков партий, а не их слов. Но не стоит забывать, что социальные сети - это отражение позиции городских жителей, которые традиционно не ходят на выборы. В конечном итоге выбор всегда делают села, - отметил Игорь Шестаков.



По его прогнозам фаворитами на предстоящих выборах станут три партии, а пройдут в следующий созыв не более четырех партий.



- Фавориты были понятны еще весной, в ходе подготовки к местным выборам, которые были отложены. Те предвыборные кампании показали, что на позицию лидеров могут претендовать не более трех партий. Это – "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик", который позиционирует себя как партия власти и возможно пойдет "Кыргызстан". Вероятно пройдет четвертая партия. Это может быть "Республика", - заключил Игорь Шестаков.



Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года. О своем желании участвовать в предстоящих выборах заявили 45 партий, документы СДПК не приняли в ЦИК. Однако, партия в судебном порядке добивается отмены этого решения.



Юристы отмечают, что есть вероятность, что в назначенный срок выборы не состоятся, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится и в стране будет введен режим Чрезвычайного положения.



25.07.2020