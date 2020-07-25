 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.07.2020
08:06  "Бунты гастарбайтеров" в России: Где может рвануть еще, - "СП"
08:03  Кыргызстан. Выборы 2020. Кто станет фаворитом парламентской гонки?
08:02  Каким будет следующий президент Таджикистана?
07:55  Афганские силовики сорвали планы талибов по захвату Газни, - А.Серенко
07:52  Битва за ливийский Сирт увязла в переговорах, - М.Беленькая
Пятница, 24.07.2020
22:29  В соборе Святой Софии в Стамбуле прошла первая пятничная молитва
21:59  Зеленского загоняют в угол свежим "делом Порошенко"

21:57  Таджикские мигранты за первое полугодие перевели на родину $999 млн
21:46  36-летний хоким Канлыкульского района Каракалпакии Толыбаев умер от КОВИД
21:44  "Организм попал в катастрофу и разлетается на части". КОВИД опаснее чем предполагалось
20:06  Последний губернатор Туркестана. Триумф и трагедия Алексея Куропаткина. Ч. 3, - В.Фетисов
19:54  Новый конец истории? - Н.Агеев
19:53  Эффект выжженной степи. Что не так с озеленением Петропавловска?
19:48  Надо бежать из Матрицы. О самоорганизации русского общества, - А.Дугин
19:47  Пекин 1335 г. Русские гвардейцы штурмуют ханский дворец
19:45  Переполнение буфера: Ужасное будущее рынка рабочей силы, - Фрэд Рид
19:42  Готовиться к Смуте. За тучей Великой депрессии-2, - М.Делягин
19:41  Кидани в борьбе против монголов
19:14  Хокимы всех 11 районов Ташкента (в масках и без) извинились перед народом за плохую борьбу с КОВИД
16:16  Армения и Азербайджан скатываются к войне? - Die Zeit
16:15  Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью, - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан. Выборы 2020. Кто станет фаворитом парламентской гонки?
08:03 25.07.2020

Есть надежда, что в этом году на выборах в парламент люди не будут продавать свои голоса или делать выбор на основании родственных связей и землячества. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Игорь Шестаков.

При этом он подчеркивает, что системных изменений в партиях так и не произошло. Политические партии, как и в прежние годы, являются объединениями людей, единственной целью, которых является получить места в Жогорку Кенеше. У них по-прежнему нет системного видения и четкой позиции.

- Я это говорил и в 2010, и в 2015 году: у партий нет системного подхода к решению проблем. Единственная система, которая есть - это позиция страуса, который прячет голову в песок при любой проблеме. В этом году ситуация не изменилась, нет партий у которых есть собственное видение системы государственного управления. Конечно, будут лозунги, заявления и обещания. Если в 2015 году политики обещали создавать новые рабочие места, то в этом году, скорее всего, будут обещать строить больницы.

Вот только, это все-равно останется только словами. У партий нет ни денег, ни полномочий, чтобы открывать предприятия или больницы. Они должны принимать законы и следить за их исполнением и таким образом влиять на государственное управление. Но, так устроена политическая реальность в Кыргызстане, что заниматься реальной работой не выгодно. Действующая Конституция создала нынешнюю систему "золотых номеров", в которой у партий основной задачей является не защита интересов народа, а борьба за ресурсы, - считает Игорь Шестаков.

Он также отмечает, что, несмотря на то, что в обществе становятся популярными оппозиционные настроения, сильной оппозиционной силы по-прежнему нет.

- В Кыргызстане никогда не было системной оппозиции. Ее нет и сейчас. Оппозиционные лозунги используются как средство торга с властью для получения в будущем должностей, преференций и иных выгод. Мы хорошо помним, как в 2010 году партия "Ата-Журт" выступала с жесткой критикой Временного правительства, на этой волне они прошли в парламент, но оказавшись в креслах депутатов резко сменили риторику. Сразу после того, как им предложили должности и места в правительстве, они из оппозиционной силы превратились в лояльную к власти партию, - продолжил политолог.

При этом Шестаков отмечает, что 70% депутатов действующего парламента намерены попасть в следующий созыв.

- Это практически приговор и от следующего созыва парламента не стоит ожидать системных изменений. С другой стороны у действующего созыва крайне низкий рейтинг среди населения. Он подрывает авторитет самих партий. Ведь не только депутаты ушли на каникулы, по сути, ушли партии. Возможно, какая-то внутренняя работа ведется, но этого никто не видит и не знает. Это в совокупности с сегодняшней сложной ситуацией в стране все-таки дает надежду, что люди перестанут продавать свои голоса, не будут выбирать партии по принципу землячества.

До людей стало доходить, что система здравоохранения, которую мы имеем – это результат работы политиков, которых выбирали на прошлых выборах. Судя по настроениям в соцсетях, люди будут выбирать исходя из поступков партий, а не их слов. Но не стоит забывать, что социальные сети - это отражение позиции городских жителей, которые традиционно не ходят на выборы. В конечном итоге выбор всегда делают села, - отметил Игорь Шестаков.

По его прогнозам фаворитами на предстоящих выборах станут три партии, а пройдут в следующий созыв не более четырех партий.

- Фавориты были понятны еще весной, в ходе подготовки к местным выборам, которые были отложены. Те предвыборные кампании показали, что на позицию лидеров могут претендовать не более трех партий. Это – "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик", который позиционирует себя как партия власти и возможно пойдет "Кыргызстан". Вероятно пройдет четвертая партия. Это может быть "Республика", - заключил Игорь Шестаков.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года. О своем желании участвовать в предстоящих выборах заявили 45 партий, документы СДПК не приняли в ЦИК. Однако, партия в судебном порядке добивается отмены этого решения.

Юристы отмечают, что есть вероятность, что в назначенный срок выборы не состоятся, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится и в стране будет введен режим Чрезвычайного положения.

25.07.2020

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595653380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №451
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2020 года №463
- Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах
- Данияр Ашимбаев: Где взять "новую формацию" кадров?
- Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев
- "Нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности"
- Более 1,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Разбираться, кто получил обоснованно, а кто нет – можно и после, сейчас главное – помочь людям
- Эльдар Жумагазиев: время работы объектов торговли и аптек нужно продлить
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  