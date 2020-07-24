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"Бунты гастарбайтеров" в России: Где может рвануть еще, - "СП"
08:06 25.07.2020

"Бунт гастарбайтеров": Где может рвануть еще
Невыплата заработка мигрантам-рабочим становится повсеместной. А погасить пожар недовольства, уверены эксперты, можно одним способом

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Дмитрий Протасовский
24.07.2020

В России продолжаются массовые выступления гастарбайтеров, задействованных на крупных стройках. Началось все в городе Свободный (Амурская область), где турецкая компания Renaissance Heavy Industries строит газоперерабатывающий завод "Газпрома". Затем протесты рабочих перекинулись на российские столицы: мигранты, которые строят новую взлетно-посадочную полосу, устроили бунт в Шереметьево, а в Санкт-Петербурге - гастарбайтеры, которые обустраивают прилегающую территорию к деловому комплексу "Лахта центр".

Все протесты проходили по одному сценарию: жители стран Центральной Азии требовали дополнительных выплат, якобы обещанных руководством строек. На место выезжали омоновцы и бойцы Росгвардии, а, например, на стройплощадку в Санкт-Петербурге приехал лично консул Узбекистана Алишер Бабаев.

Подобные выступления, охватившие сразу несколько регионов, стали самыми крупными в новейшей истории России. О том, почему крупные стройки в стране вдруг стали "горячими точками", "Свободная пресса" поговорила с генеральным директором Российского дома международного научно-технического сотрудничества Дмитрием Протасовским.

- Подобные события встречаются довольно таки часто на этом рынке. Все же это мужские коллективы, зарабатывающие на жизнь тяжелым ручным трудом и проживающие в не самых комфортных условиях. У всех за периметром стройплощадки семьи, планы и надежды на счастливое будущее. Конечно же, любое финансовое испытание воспринимается в штыки. Как дополнительный вызов.

Мировой кризис поможет власти отказаться от большинства социальных обязательств
"СП": - А ведь позиции рабочих и работодателей принципиально разошлись: люди уверены, что им остались должны, а вот владельцы бизнеса, напротив, что все обязательства выполнены.

- В нынешних условиях, когда вокруг кризис, вызванный коронавирусом, растущие неплатежи по всей производственной цепочке, задержки в два три месяца вызывают бурю эмоций, особенно если есть информация что генподрядчик долгов перед твоим непосредственным работодателем не имеет. И тут важна правильная коммуникация с рабочими.

Для российского рынка события в Амурской области, Москве и Санкт-Петербурге - это не самый хороший звоночек. От подобных конфликтных сюжетов сегодня никто не застрахован. Все больше крупных игроков по разным причинам задерживают выплаты по своим обязательствам, что ведет зачастую к предбанкротному состоянию их подрядчиков и субподрядчиков. А это тысячи и тысячи голодных, уставших и загнанных в угол мигрантов.

И если такая ситуация сложилась в Renaissance Heavy Industries, а эта компания обладает не самым плохим рейтингом в этих вопросах, то что же ждать от менее устойчивых и успешных предприятий.

Но я все же уверен, что структуры, ответственные за этот сектор, мониторят происходящее и рассматривают различные сценарии развития событий.

Значительное ухудшение ситуации может случиться уже осенью
О ситуации в Приамурье после выступлений гастарбайтеров из первых рук поделился со "Свободной прессой" адвокат адвокатской палаты Амурской области Каро Жамкочян.

- Все выступления - в Свободном, Москве и Санкт-Петербурге - так или иначе связаны с невыплатой заработной платы обычным рабочим, чей труд, к сожалению, не всегда ценится должным образом. За подобные нарушения предусмотрена, как уголовная, так и административная ответственность, в отношении работодателя. Проверку, как правило проводят органы прокуратуры и Следственного комитета.

"СП": - Понятно, что в подобную ситуацию могут попасть не только гастарбайтеры на крупных стройках, но и любые работники. Скажите, как юрист, что делать в подобной ситуации?

- На мой взгляд, в таких ситуациях не надо устраивать бунты, ломать, крушить или использовать иные противоправные действия. Необходимо действовать, в рамках закона.

Алгоритм действий следующий. Для начала необходимо провести мирные переговоры с работодателем и, если они ни к чему не приведут, тогда можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, в прокуратуру и в Следственный комитет. Также можно подать коллективный иск в суд. Если речь идет о выходцах из средней Азии, то можно подключить к решению вопроса их местную диаспору, которая может помочь им с оказанием квалифицированной юридической и правовой помощи.

Вместе с тем хочу отметить, что лучше всего любой конфликт разрешить мирным путем - это экономия сил, времени и денег.

Источник - svpressa.ru
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