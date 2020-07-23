В Ливии намечается новая тяжелая битва, - Suddeutsche Zeitung

15:54 25.07.2020

23 июля 2020 г.

Томас Авенариус и Пауль-Антон Крюгер | Süddeutsche Zeitung

Пока еще психологическая битва

"Ливии предстоят новые столкновения. Иностранные силы направляют в страну солдат и технику - возможными становятся тревожные сценарии, например, конфронтация между странами НАТО", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



"В понедельник вечером парламент в Каире устранил последнее формальное препятствие для вступления армии в соседнюю страну. Депутаты единогласно одобрили отправку "вооруженных сил на боевое задание за пределами Египта", чтобы защитить безопасность Египта на стратегическом фронте на Западе от "преступных формирований и иностранных террористов".



"В нападках имеются в виду формирования международно признанного Правительства национального согласия (GNA) в Триполи под руководством премьера Фаиза Сарраджа, которое в ходе открытой интервенции поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С помощью современного оружия турецкой армии и набранных Анкарой наемников верные GNA войска отразили наступление на Триполи. Генерал и военачальник Халифа Хафтар, правящий восточной Ливией, с апреля 2019 года пытался взять столицу и стать диктатором - напрасно, хотя ему оказывали военную поддержку Египет, ОАЭ, Иордания, а также российские наемники, а Франция поддерживала его как минимум политически", - говорится в статье.



"На протяжении шести недель ситуация на фронтах гражданской войны была более или менее спокойной. Но теперь намечается возможный новый раунд тяжелых боев. Вооруженные формирования временного правительства движутся как к стратегически важному портовому городу Сирт у Средиземного моря, так и к военно-воздушной базе Аль-Джуфра внутри страны".



"Очевидно, что целью Турции является уверенная победа GNA, - полагает издание. - Сирт и Аль-Джуфра должны быть переданы Триполи, потребовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в ином случае временное правительство не будет заинтересовано в перемирии. (...) Анкара и Триполи заключили ряд договоров о политическом, экономическом и военном сотрудничестве, существует даже соглашение о размещении войск. Тем самым Турция хочет обеспечить себе важную роль в гражданской войне и в сырьевой политике, а также доступ к будущим военным базам".



"Сирт важен для контроля за так называемым "нефтяным полумесяцем" вдоль средиземноморского побережья. Там находятся две трети нефтяных месторождений, крупнейших в Африке, а также важные нефтяные терминалы. Их - и, соответственно, главный источник доходов GNA, - Хафтар блокирует с января . Он требует "ясного механизма" разделения доходов между восточной Ливией, контролируемой им, его Ливийской национальной армией и парламентом в Тобруке, и GNA на западе. Для правительства в Триполи такая сделка едва ли приемлема", - отмечает издание.



"Возможно, что Эрдоган попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным по примеру Сирии. В Сирте размещены сотни наемников российской военной фирмы "Группа Вагнера", которая, несмотря на официальное опровержение, тесно связана с Кремлем. В Джуфре также находятся предоставленные Россией боевые самолеты".



"Во время саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со "своим другом" Дональдом Трампом, чтобы побудить США к большему участию в Ливии. Вашингтон хочет воспрепятствовать военным конфликтам между странами НАТО, а также между своими союзниками Египтом и Турцией. Но пока Вашингтон не поддался агитации Парижа по изоляции Турции в Ливии".



"Пентагон с беспокойством наблюдает за присутствием России, которое Макрон долгое время критиковал так же мало, как и военную помощь Хафтару со стороны Египта, Эмиратов и Иордании - которая также нарушает оружейное эмбарго ООН, как и интервенция Турции".



"Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, известно, что как технику, так и наемников "часто доставляют в Ливию на арендованных судах и самолетах". По его словам, в отношении компаний, лиц и объектов, участвующих в нарушении эмбарго ООН, необходимо ввести санкции. В качестве второго шага возможны санкции в отношении государств. Однако как эти санкции должны быть реализованы в Брюсселе или Совбезе ООН ввиду участия стран ЕС и стран, обладающих правом вето, в случае, если они будут направлены не только против Турции, он не сказал", - пишет Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung