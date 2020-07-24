 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Быстрый глобальный провал Дяди Сэма, - К.Душенов
16:03 25.07.2020

в попытке вернуть утраченное превосходство американцы потеряли здравый смысл
Константин Душенов

Почему американцы растеряли свое былое военно-технологическое превосходство? Кто теперь является лидером в области перспективных военных разработок? В чем причина провала большинства высокотехнологичных оружейных программ Вашингтона? Очевидная деградация военной мощи Пентагона в ХХI веке ставит эти вопросы, как говорится, ребром.

Недавно мировые средства массовой информации облетела сенсационная новость. Американцы, якобы, планируют интегрировать в состав вооружения тяжелых стелс-эсминцев типа "Замволт" межконтинентальную баллистическую ракету с боеголовкой в неядерном оснащении. По словам американских экспертов, эта ракета будет способна поражать любую цель на планете в считанные минуты. На вооружении эсминцев "Замволт" такой ракетой настоял подкомитет по стратегическим силам комитета по вооруженным силам Конгресса США.

Данный шаг предпринят конгрессменами в рамках программы т.н. "быстрого глобального удара". Основная задача этой программы, о которой президент США Буш-младший объявил еще в 2001 году - обеспечить глобальную дальность и высокую скорость нейтрализации стратегических целей противника без риска эскалации ядерной войны. Смысл заключается в том, чтобы в течении часа с момента принятия в Вашингтоне решения на удар, вооруженные силы США могли гарантированно поразить любую, даже самую высокозащищенную, цель в любом уголке Земли. Причем, без применения ядерного оружия, чтобы не навлечь на себя риск ответного ядерного удара.

Помимо трех эсминцев типа "Замволт", такой же ракетой, по просочившейся в СМИ информации, будут вооружены девять многоцелевых атомных подводных лодок типа "Вирджиния" и четыре подводных ракетоносца типа "Огайо". В целом флот США получит 16 носителей ракет, предназначенных для быстрого глобального удара.

На бумаге все это выглядит очень впечатляюще. Если не знать печальную пред-историю злосчастных "Замволтов", да и всего быстрого глобального удара в целом. А она вполне себе провальная.

Строительство супер-эсминцев нового поколения "Замволт" стартовало более 25 лет назад, в середине девяностых годов. Наряду с атомными авианосцами нового поколения типа "Джеральд Форд", они должны были продемонстрировать всему миру несокрушимую мощь американского флота и недостижимое военно-технологическое превосходство Вашингтона над любым противником. Дело, однако, обернулось полным провалом и тотальным конфузом.

Изначально предполагалось заказать 32 супер-эсминца. Но строительство затягивалось, проект дорожал, и количество кораблей снизили сперва до 24, потом до семи, а в результате остановились всего на трех. Первый был передан флоту в 2018 году, второй – через год после первого. Сегодня два эти корабля, постоянно ломаясь, больше времени проводят в ремонте или стоя у стенки, чем в море.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, общие расходы на разработку и постройку трех кораблей оцениваются в 22 миллиарда долларов. Таким образом, один такой "плавающий утюг" обошелся американскому налогоплательщику в астрономическую сумму около 7,5 миллиардов долларов.

При этом ни одна из заявленных к установке на корабле систем оружия нового поколения разработана так и не была. Пресловутая пушка-рельсотрон, широко разрекламированная американскими СМИ, оказалась блефом. Ее решили заменить "усовершенствованной артиллерийской системой" с дальностью стрельбы чуть не в полтораста километров. Но стрельба из такой чудо-пушки оказалась безумно дорогой, каждый выстрел стоит почти миллион долларов!

Тогда Пентагон сообщил о решении изменить предназначение злосчастных эсминцев с проведения морских операций на удар по наземным целям и решил потратить на это еще миллиард долларов. Нынешнее же предложение оснастить их межконтинентальными баллистическими ракетами в неядерном оснащении говорит лишь о том, что американцы просто не знают к чему теперь приспособить свои провальные и сверхдорогие "супер-эсминцы".

Дело в том, что такое применение американских межконтинентальных ракет против России просто лишено всякого военного смысла. В соответствии нашей доктриной о ядерном сдерживании, в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации или ее союзников", мы нанесем по агрессору ответно-встречный ядерный удар, даже не пытаясь разобраться в том, какими головными частями оснащены атакующие ракеты – термоядерными или обычными.

Ит воз хард!

Наша система предупреждения о ракетном нападении (как и ее американский аналог) исправно информирует о старте межконтинентальной баллистической ракеты, вычисляет ее траекторию, место и время падения боевой части. Но распознать тип этой боевой части - ядерная она или обычная – никакая система не может. Так что любой старт МБР по умолчанию будет считаться термоядерным и ответ на него будет соответственным. Поэтому любая попытка быстрого глобального удара по территории России станет для США самоубийством.

Россия, кстати, преуспела в этом направлении гораздо больше Соединенных Штатов. Наши гиперзвуковые маневрирующие "Авангарды" и "Кинжалы", полет которых американские радиолокационные станции сегодня даже увидеть не могут – вот настоящее оружие удара быстрого и действительно глобального.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - завтра
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