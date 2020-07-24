 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.07.2020
23:58  В кыргызской тюрьме умер сидевший пожизненно узбек-правозащитник Азимжан Аскаров
22:16  АО "Казпочта" возглавил железнодорожник Алпысбаев
21:46  Весь экипаж боевого корабля Черноморского флота России П-834 состоит из... женщин! (видео)
21:20  Бывшего премьера Монголии Санжийна Баяра посадили на 5 лет - за коррупцию
21:05  В Нур-Султане скончался главврач городской больницы № 2 Иван Ли
20:56  В юго-казахском Шорнаке схвачены 4 подстрекателя к узбекским погромам
16:03  Быстрый глобальный провал Дяди Сэма, - К.Душенов

15:54  В Ливии намечается новая тяжелая битва, - Suddeutsche Zeitung
15:53  История вирусов, которые ведут свое происхождение из Китая, - Le Figaro
08:06  "Бунты гастарбайтеров" в России: Где может рвануть еще, - "СП"
08:03  Кыргызстан. Выборы 2020. Кто станет фаворитом парламентской гонки?
08:02  Каким будет следующий президент Таджикистана?
07:55  Афганские силовики сорвали планы талибов по захвату Газни, - А.Серенко
07:52  Битва за ливийский Сирт увязла в переговорах, - М.Беленькая
Пятница, 24.07.2020
22:29  В соборе Святой Софии в Стамбуле прошла первая пятничная молитва
21:59  Зеленского загоняют в угол свежим "делом Порошенко"
21:57  Таджикские мигранты за первое полугодие перевели на родину $999 млн
21:46  36-летний хоким Канлыкульского района Каракалпакии Толыбаев умер от КОВИД
21:44  "Организм попал в катастрофу и разлетается на части". КОВИД опаснее чем предполагалось
20:06  Последний губернатор Туркестана. Триумф и трагедия Алексея Куропаткина. Ч. 3, - В.Фетисов
19:54  Новый конец истории? - Н.Агеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
В юго-казахском Шорнаке схвачены 4 подстрекателя к узбекским погромам
20:56 25.07.2020

Стали известны подробности задержания провокаторов в Шорнаке
Все они жители Туркестанской области.

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области рассказали подробности задержания провокаторов, призывавших к беспорядкам после бытового конфликта в поселке Шорнак, сообщает zakon.kz.

Напомним, в поселке Шорнак Туркестанской области произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был предотвращен участковым инспектором, прибывшим на место происшествия. Телесные повреждения получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь.

Оперативниками криминальной полиции были установлены и задержаны четверо граждан. Из них судом санкционирован арест двух подозреваемых лиц. По факту хулиганства ведется досудебное расследование.

На следующий день в поселке Шорнак стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и доставлены четверо лиц, которые используя возможности соцсетей, мессенджеров и видеохостингов, призывали к совершению противоправных действий. Все они жители Туркестанской области. По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", – сообщили в пресс-службе областного ДП.
В ведомстве дополнили, что в настоящее время ситуация в поселке стабильная. С жителями села встретились представители акимата и общественности области. Обстановка находится под контролем.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595699760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №451
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2020 года №463
- Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах
- Данияр Ашимбаев: Где взять "новую формацию" кадров?
- Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев
- "Нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности"
- Более 1,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Разбираться, кто получил обоснованно, а кто нет – можно и после, сейчас главное – помочь людям
- Эльдар Жумагазиев: время работы объектов торговли и аптек нужно продлить
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  