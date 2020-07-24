В юго-казахском Шорнаке схвачены 4 подстрекателя к узбекским погромам

20:56 25.07.2020

Стали известны подробности задержания провокаторов в Шорнаке

Все они жители Туркестанской области.



В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области рассказали подробности задержания провокаторов, призывавших к беспорядкам после бытового конфликта в поселке Шорнак, сообщает zakon.kz.



Напомним, в поселке Шорнак Туркестанской области произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был предотвращен участковым инспектором, прибывшим на место происшествия. Телесные повреждения получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь.



Оперативниками криминальной полиции были установлены и задержаны четверо граждан. Из них судом санкционирован арест двух подозреваемых лиц. По факту хулиганства ведется досудебное расследование.



На следующий день в поселке Шорнак стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и доставлены четверо лиц, которые используя возможности соцсетей, мессенджеров и видеохостингов, призывали к совершению противоправных действий. Все они жители Туркестанской области. По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время ситуация в поселке стабильная. С жителями села встретились представители акимата и общественности области. Обстановка находится под контролем.