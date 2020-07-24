Бывшего премьера Монголии Санжийна Баяра посадили на 5 лет - за коррупцию

21:20 25.07.2020

Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.



В Монголии бывший премьер-министр Санжийн Баяр был приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".



Бывший премьер-министр Монголии Санжийн Баяр признан виновным в коррупции и приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi. Соответствующее решение было принято на заседании суда района Баянзурх в Улан-Баторе, - говорится в сообщении.

Баяр был премьером Монголии в 2007-2009 годах. В 2009 году он заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group.