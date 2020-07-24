Весь экипаж боевого корабля Черноморского флота России П-834 состоит из... женщин! (видео)

21:46 25.07.2020

Эксперимент Минобороны в Севастополе: как служит на Черноморском флоте первый женский экипаж

Корреспондент "КП"-Севастополь" провел день на борту патрульного катера П-834



АЛЕКСАНДР КУРБАТКИН



…К пирсу у Константиновской батареи подходит патрульный катер. Из-за яркого солнца приходиться щуриться. При сокращении дистанции вижу, что мне навстречу идут девушки. Промелькнула мысль – женщина на корабле к беде… Но в XXI веке этот стереотип уже не работает. Армия – убедительный тому пример.



Трое на катере



О том, что на Черноморском флоте формируется первый женский экипаж, заговорили в марте 2020 года. Министерство обороны России решилось на эксперимент – создать такую команду на патрульном катере. Сказано – исполнено. Командиром катера П-834 стала ефрейтор Анна Брикез, а старшим мотористом – ефрейтор Ольга Чулкова, кроме того в этой компании появился рулевой-сигнальщик – матрос Юлия Курочкина.



В Санкт-Петербурге девушки прошли специальное обучение, и теперь продолжают постигать азы мореходства уже в Севастополе. Несмотря на общее желание служить Родине, у каждой из представительниц прекрасного пола есть своя причина поменять "гражданский берег" на военный корабль.







- У меня все просто. Один дедушка служил водолазом в Феодосии, второй - бортовым техником на Миг-8. Отец военный, мать в военторге на руководящих должностях всю жизнь проработала. Муж в органах. Собственно у меня выбора большого не было, - говорит капитан катера Анна Брикез.



Анна по профессии военный врач. Работая в военном госпитале, поняла, что "тыл не для нее". Начинала служить в Ростове, потом была Феодосия. В ноябре 2019 года в военную часть пришла телеграмма о том, что на Черноморском флоте формируется женский экипаж.



- Я даже не раздумывала. Подала заявку. И началось. Медкомиссии, психологи, тестирование, собеседование с вышестоящими руководителями. Итог – билет до Санкт-Петербурга и два месяца повышения квалификации, - рассказывает капитан катера Анна Брикез.



"Я родилась для службы в армии"



Ольга Чулкова – старший моторист. Именно на ее хрупких плечах и держится вся жизнь и "боеспособность" патрульного катера. На обучение в Санкт-Петербург она прибыла на две недели позже остальных, а потому в спешном порядке наверстывала упущенное. Впрочем, не только Ольга, но и весь экипаж катера засиживался за учебниками дотемна.



- Догонять девчат мне пришлось по морской подготовке. После, почти все свободное время тратила на изучение технической литературы. Не скажу, что было что-то из ряда вон сложное, просто гуманитарный склад ума и технический немного разняться. Мы сидели ночами не для того, чтобы вызубрить материал, а стремились понять, как все устроено. Были и практические занятия: отработка пожарной безопасности, латали пробоины в корпусе судна. Я считаю, что справились мы со всем достойно, ведь в нашем экипаже нет случайных людей, - делится воспоминаниями старший моторист.



Кстати, Ольга не из военной династии. Из всех ее родных и близких только супруг работает в полиции.



- Я, наверное, и стану той, с кого начнется наша военная родословная - смеется Ольга. - Когда узнала о том, что Черноморский флот ищет кандидатов в экспериментальный женский экипаж – поняла: "Вот мой шанс". Муж поддержал. За это я ему очень благодарна.



У Ольги двое детей. Сыну 15 лет, дочке 6 годиков. Кто с малой сидеть будет? Вопрос, конечно, волнует многих родителей. А тут особый случай – муж и жена при погонах, ненормированный рабочий день…



- У нас такой проблемы нет, – продолжает Ольга. - У нас хорошие бабушка и дедушка, и сказки на ночь прочитают и в садик отведут.



Море на замке



Патрулирование побережья - одна из главных задача нового экипажа, а потому без отработки боевых ситуаций никак не обойтись. За штурвалом капитан Анна Брикез. Скорость не крейсерская, всего 30 узлов (55 км/ч). Торопиться некуда, наша цель – наблюдение. Спустя 15 минут Юлия Курочкина подает сигнал: "На берегу у закрытого полигона замечена группа водолазов".



По инструкции сообщаем о нарушителях оперативному дежурному Крымской военной базы. Запрашиваем разрешение на сближение. Роль водолазов-диверсантов исполняют военные черноморского флота. Завидев патрульный катер, они бросают вещи и скрываются среди скал. В тоже время по правому борту зафиксировано движение под водой. Предположительно это вторая группа диверсантов.



- Чтобы обезвредить водолазов, применяются ручные гранаты РГД-5. Первый бросок производится для профилактики, и, если нарушители не всплывают самостоятельно, делается контрольный бросок. Как правило, у берегов глубина не слишком большая, и взрывной волны достаточно, чтобы парализовать нарушителей, - поясняет Юлия. - Кто-то может сказать, что это неженское дело, но служба в армии – это тоже работа и кто-то должен ее выполнять. Женщины - не исключение. Мы готовы в любой момент встать на защиту нашей Родины. Именно этому нас учат. Именно поэтому мы здесь. Надеюсь, что наш пример вдохновит других женщин пойти в армию.



Во время учений все члены экипажа показали высокую подготовку и с поставленными задачами справились на "отлично". Пора возвращаться на берег.



"Морской устав и немного косметики"



Служба в армии с ее постоянными тренировками - один из лучших способов держать себя в форме и не набирать лишние килограммы. Без сомнения, фотографии девушек на фоне катера и Черного моря можно смело публиковать в женских журналах под заголовком: "Меня изменила армия". Все подтянуты, красивы и очень выразительны. Мужья такому результату только рады.



- В плане косметики нам позволено все, но в определенных количествах. Что касается украшений, то обручальные кольца и сережки носить можно – только на время выполнения задания все снимается, - говорит Юлия, отмечая, что сейчас девушки активно готовятся к участию в праздновании дня ВМФ. - Наш катер также будет находиться в строю кораблей Черноморского флота. Мы задействованы в одном из эпизодов во время открытия праздника. Это очень значимое событие. Хочется не только выполнить все на "отлично", но и выглядеть красиво.



Разумеется, женский экипаж патрульного катера все еще считается экспериментальным, и наши девушки действительно первые на флоте. Хотя почему первые? В советской истории, годы Великой Отечественной войны, было немало примеров, когда хрупкие женщины и в разведку ходили, и винтовки держали так, что любой мужик мог поучиться. Так что у Анны, Ольги и Юлии есть достойный пример, как надо Родину защищать!



Русская команда на шведском катере



Катер "П-834" был построен в 2011 году и сразу же вошел с состав Федеральной службы охраны России. В дальнейшем катер был передан ВМФ, и в 2014 году переведен в Севастополь. Судно было спроектировано в Швеции на судоверфи Dockstavarvet AB.



Катер имеет в своей основе алюминиевый корпус и оснащен ГЭУ суммарной мощностью 2200 лошадиных сил, что позволяет ему развивать скорость полного хода в 50 узлов (92 км/ч).



На борту есть кровати, уборная, общая зона, в каютах - микроволновка, телевизор. Максимальное время автономной работы катера – 24 часа. При необходимости оно может быть продлено засчет дополнительного топлива на борту и запасов провизии.



Экипаж катера всего три человека, в случае нештатной ситуации и при острой необходимости им предстоит заменять друг друга.