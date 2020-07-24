АО "Казпочта" возглавил железнодорожник Алпысбаев

22:16 25.07.2020

Экс-глава КТЖ Канат Алпысбаев получил новую должность



Канат Алпысбаев стал председателем правления АО "Казпочта", передает Tengrinews.kz. Ранее эту должность занимал Сакен Сарсенов.



"Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алпысбаев Канат Калиевич назначен председателем правления АО "Казпочта", - сообщили в пресс-службе фонда.



АО "Казпочта" - национальный оператор почтовой связи Казахстана.



Канат Алпысбаев родился 31 марта 1972 года в Атбасаре (Акмолинская область). Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, университет Кентукки (США), Московскую международную высшую школу бизнеса. Имеет степень магистра.



С 1994 по 2002 год работал на предприятиях Целинной железной дороги, РГП "Қазақстан темір жолы", в акционерных обществах различного профиля.



В 2002-2003 годах являлся директором по финансам и управлению, вице-президентом по финансам и информационным технологиям ЗАО "Эйр Астана". С ноября 2005 года по июнь 2008 года работал директором по развитию бизнеса филиала корпорации "Дженерал Электрик". С 2008 по 2012 год работал вице-президентом по экономике и финансам АО "НК "ҚТЖ".



С января 2013 по декабрь 2014 года - вице-президент по логистике АО "НК "ҚТЖ". С декабря 2014 по апрель 2016 года вице-президент КТЖ. С 29 апреля 2016 года - вице-президент по координации операционной деятельности КТЖ.



В сентябре 2016 года Алпысбаев был назначен президентом АО "НК "Қазақстан темір жолы". В декабре 2018 года он стал управляющим директором по транспорту и логистике АО "Самрук-Казына"