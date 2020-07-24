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В кыргызской тюрьме умер сидевший пожизненно узбек-правозащитник Азимжан Аскаров
23:58 25.07.2020

Скончался кыргызский правозащитник Азимжан Аскаров
Известный правозащитник Кыргызстана Азимжан Аскаров, приговоренный в 2010 году к пожизненному заключению, скончался в колонии.

Известный правозащитник Азимжан Аскаров умер в колонии №19 в селе Жаны-Жер Чуйской области Кыргызстана утром 25 июля, пишет издание Kloop.kg.

Азимжану Аскарову было 69 лет, и в последние дни его здоровье значительно ухудшилось. Адвокат Валерьян Вахитов неоднократно сообщал журналистам, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, не может самостоятельно ходить и почти не ест - ему делали инъекции глюкозы. Однако в Государственной службе исполнения наказаний настаивали, что у приговоренного к пожизненному заключению правозащитника нет проблем со здоровьем.

Азимжан Аскаров - один из самых известных правозащитников Кыргызстана - провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана - правозащитника обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционера. 15 сентября суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью - он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции, отмечает Kloop.kg.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kloop.kg
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