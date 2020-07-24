Индия зовет Россию в Индо-Тихоокеанский регион, - В.Гулевич

00:03 26.07.2020

"Призываю наших российских партнеров вспомнить о своих интересах…"



ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ



Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил о заинтересованности индийской стороны в российском присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).



"Индия очень заинтересована в стабильности в Евразии, и мы бы хотели, чтобы Россия была более активна в ИТР. Если Индия скажет, что ни одна страна в регионе не должна претендовать на привилегированное положение в ущерб международному праву, я уверен, Россия с этим согласится. Призываю наших российских партнеров вспомнить о своих интересах…" – сказал посол.



Индия стремится к расширению международного присутствия на пространстве между Индийским и Тихим океанами, чтобы отношения в этом регионе не сводились к вопросам конкуренции между Пекином и Нью-Дели. Отсюда и стремление индийской стороны к сотрудничеству со всеми центрами силы, имеющими интересы в ИТР, – с Соединенными Штатами, Австралией, Японией, странами АСЕАН. Теперь посол Венкатеш Варма призвал быть здесь более активной и Россию.



Считается, что новый термин "Индо-Тихоокеанский регион" стал вводиться в политический обиход американскими стратегами с 2018 года для уравновешивания китайского влияния. Соответственно, стал происходить "откат" от термина "Азиатско-Тихоокеанский регион" (АТР), потенциально суживающего сферу американских интересов в Восточном полушарии. В Пентагоне продвигают тезис о том, что "для обеспечения региональной безопасности необходимо признать и укрепить стратегическую связанность между Индийским и Тихим океанами".



Произведенная американцами "замена" АТР на ИТР раздвигает географические рамки азиатской стратегии США от Восточной Африки до западного побережья Америки и от Южной Азии до Антарктиды.



Надо отметить, что в Индии и России имеется несколько разное понимание концепции Индо-Тихоокеанского региона. В России склонны видеть в "индо-тихоокеанском" взгляде на Восточное полушарие искусственное построение, с помощью которого огромный регион может быть разделен на конкурирующие блоки, что поведет к увеличению роли США в Азии. Индийские эксперты, однако, подчеркивают, что ИТР обладает естественными границами, что эта региональная концепция направлена на создание равных условий для всех (когда только Америка соглашалась на "равные условия для всех"?), открыта для укрепления роли АСЕАН и располагает внушительным экономическим потенциалом (95% индийской торговли осуществляется через Индийский океан).



При этом развитие концепции ИТР может пойти так, что полюс экономического развития в Евразии станет смещаться с севера на юг, закрепляя за Россий роль поставщика сырья и сталкивая в русло конфликта проекты Евразийского экономического союза (Россия) и "Один пояс, один путь" (Китай). Предпосылками к этому может послужить то, что на страны, теоретически включаемые в Индийско-Тихоокеанский регион, приходится 60% мирового ВВП; в 2040 году прирост спроса на энергетическое сырье в этих странах составит 60% прироста мирового спроса; потребности стран круга ИТР в инвестициях превысят $1 трлн.



В докладе Пентагона о стратегии США в ИТР Россия характеризуется как недружественное Соединенным Штатам государство наряду с Китаем и Северной Кореей. Так по какому пути пойдет развитие представлений об Индо-Тихоокеанском регионе, концепция которого сейчас выглядит откровенно сырой?



Более 100 действующих и бывших глав государств и 360 бывших и действующих членов правительств стран, потенциально включаемых в ИТР, – выпускники американских учебных программ. Около 400 тыс. обучающихся в США или по программам, финансируемым США, занимают в странах ИТР высокие должности. Вашингтон успешно использует это для реконфигурации региональной системы безопасности в свою пользу.



Индия, однако, в отличие от ее американских партнеров хотела бы избежать скольжения по пути хронического противостояния с Китаем. Индийцы скорее стремятся к созданию гибкой системы силовых противовесов в ИТР, что, безусловно, представляет интерес. Индия отвергла, например, антикитайскую инициативу США о совместном патрулировании акватории Южно-Китайского моря, несмотря на подписанное в 2018 г. Американо-индийское соглашение о военном сотрудничестве (COMCASA).



В российских доктринальных документах Китай назван главным партнером России в Тихом океане, Индия – главным партнером в Индийском океане. Россия дистанцируется от претензий Китая и Индии друг к другу, призывая обе стороны работать над укреплением связей в треугольнике Москва – Пекин – Нью-Дели.



И масштабы российско-индийского сотрудничества в Индо-Тихоокеанским ареале, к чему зовет посол Венкатеш Варма, во многом зависят от того, насколько успешно Индия сможет отстоять перед Соединенными Штатами свою самостоятельность в военно-стратегических вопросах – как региональных, так и глобальных.