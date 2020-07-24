Фактор иранской нефти. Нефтяной рынок вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года

00:10 26.07.2020

Александр Разуваев



Кандидат от демократов, Джо Байден, почти на 15% опережает в гонке Дональда Трампа. Он нацелен на то, чтобы вернуть США в "ядерное соглашение" с Ираном и в перспективе снять с Тегерана экономические санкции. Сделку, которая разморозила иранские валютные резервы и открыла иранской нефти дорогу на мировой рынок, по мнению Байдена, следует "расширить и укрепить с помощью дипломатии и союзников" - и именно это наиболее верный способ "остановить дестабилизирующую активность" исламской республики. С большой вероятностью в случае победы на ноябрьских выборах господин Байден смягчит или отменит антииранские санкции. В результате до двух миллионов баррелей в cутки новых нефтяных поставок могут попасть на рынок.



По прогнозам ОПЕК, нефтяной рынок вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года. По оценке картеля, в этом году миру потребуется на 9 млн баррелей в сутки меньше нефти, чем в прошлом, а в следующем спрос останется на 2 млн баррелей в день ниже докризисного. Американские санкции обрушили персидскую нефтяную промышленность. Добыча упала почти вдвое - с 3,8 до 2 млн баррелей в день. Если в 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в этом году - лишь 100-200 тысяч. Хотя, конечно, есть еще серый экспорт, который не находит отражения в официальной статистике. Быстро восстановить добычу нефти Иран вряд ли сможет. Однако Тегеран может увеличить поставки почти моментально. Дело в том, что в танкерах, дрейфующих у побережья, Тегеран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн - залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа.



Фактор иранской нефти может cтать серьезным козырем "медведей" на нефтяном рынке. В американской нефтяной гонке, если она, конечно, состоится в срок, Россия, Казахстан, Азербайджан и другие нефтяные экспортеры будут болеть за Трампа. В прошлые выборы он победил вопреки опросам социологов. При этом выдвижение афроамериканского рэпера Канье Уэста (Ye) кандидатом в президенты США должно отобрать более миллиона голосов афроамериканской молодежи у кандидата от Демократической партии и тем самым помочь переизбранию Дональда Трампа.



Вместе с тем, главной угрозой для нефтяного рынка остается вторая волна пандемии, новый карантин способен усугубить мировую рецессию и резко снизить спрос на нефть. Нефтяная зависимость России иногда сильно преувеличивается в СМИ. Но цены на нефть действительно критичны для российского бюджета и курса рубля.



Вероятно, высокая волатильность на нефтяном и фондовом рынке, а также основных валютных пар сохранится до конца текущего года. А волатильность это хлеб спекулянтов и хорошие профиты брокеров. До конца 2020 года мы ориентируемся на котировки барреля Brent в диапазоне $40-$50, а доллар с высокой вероятностью так и будет торговаться около отметки 70 руб.