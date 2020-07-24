О паразитирующей Америке. Без притока иностранного капитала США существовать не смогут, - В.Катасонов

00:13 26.07.2020

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Одним из показателей нарастающего паразитизма США является международная инвестиционная позиция (МИП) страны. Это соотношение накопленных инвестиций данной страны за рубежом к накопленным иностранным инвестициям в экономике этой же страны. Разница между первым и вторым называется чистой МИП.



Экспорт капитала в конце XIX века стал отличительной особенностью целого ряда ведущих капиталистических стран – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов. В.И. Ленин в работе "Империализм, как высшая стадия капитализма" (1916 г.) назвал один из признаков перерастания капитализма в империализм: "Для старого капитализма, с полным господством свободной конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма, с господством монополий, типичным стал вывоз капитала". Если в 1870 г. мировой вывоз капитала составлял 13 млрд. долл., то к 1890 г. он более чем удвоился, достигнув 27 млрд. долл. В 1900 г. он уже составлял 38 млрд. долл., а в 1914 г. – 40 млрд. долл. Безусловным лидером была Великобритания (19 млрд. долл.). Далее следовали Франция (9 млрд. долл.) и Германия (5,8 млрд. долл.).



За ними в списке экспортеров капитала шли США, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Япония, Россия, Португалия и Швеция. Как видим, накануне Первой мировой войны США занимали лишь четвертое место по величине экспорта капитала. Примечательно, что если вывоз капитала из США (накопленные инвестиции) был равен 3,5 млрд. долл., то импорт был почти в два раза больше – накопленные иностранные инвестиции в американской экономике накануне войны составили 6,8 млрд. долл. (Международные кредитные отношения капиталистических стран // Под ред. Г.Г. Матюхина и И.С. Королева. М.: Финансы и статистика, 1981. С. 20). США были нетто-импортерами капитала, т. е. имели отрицательную международную инвестиционную позицию.



Сразу после Первой мировой войны эта страна из чистого импортера капитала превратились в чистого экспортера. Америка стала единственным государством, вывозящим капитал во все возрастающих размерах. Великобритания еще оставалась страной с самыми большими зарубежными инвестициями, но США быстро сокращали разрыв. В 1930-е годы, когда разразился мировой экономический кризис, перешедший затем в Великую депрессию, вывоз капитала из США резко затормозился. Экспансия возобновилась только после Второй мировой войны. К 1970 годам США сумели догнать Великобританию по величине накопленных зарубежных инвестиций.



Еще одна цитата Ленина: "Вывоз капитала есть паразитизм в квадрате" (работа "Империализм и раскол социализма"). Вывоз капитала лишает инвестиций экономику страны-экспортера и в то же время позволяет высасывать прибыли из экономики той страны, где этот капитал размещается.



В 1920-1948 гг. монополии США получили от своих иностранных инвестиций (по официальным, крайне заниженным данным) прибыль в 18 млрд. долл., это приблизительно равно частным заграничным вложениям США на 1948 год и в три раза превышает эту сумму в 1920 году. Подавляющая часть экспорта капитала находилась в руках небольшой группы американских корпораций и банков. В 1947 году 55% всех доходов от зарубежных инвестиций получили 12 американских монополий. Вывоз капитала для американских корпораций стал выгоднее экспорта товаров.



Итак, начиная примерно с 1920 года, годовые объемы экспорта капитала США превышали годовые объемы импорта капитала. В 1984 году впервые годовой импорт превысил годовой экспорт. После этого накопление иностранных инвестиций в американской экономике стало происходить быстрее, чем накопление американский инвестиций за рубежом. В результате в 1988 году впервые абсолютная величина накопленных иностранных инвестиций в экономике США превысила величину американских инвестиций за рубежом. В 1990-е годы превышение достигло 1 триллиона долларов и продолжало нарастать. Уже 32 года США имеют отрицательную международную инвестиционную позицию.



В июне МВФ опубликовал данные о МИП США на конец I квартала 2020 года. Накопленные инвестиции США за рубежом – 26,77 трлн. долл. Накопленные иностранные инвестиции в США – 38,82 трлн. долл. Таким образом, чистая МИП США – минус 12,06 трлн. долл. С 2005 года величина отрицательной позиции увеличилась в 6,5 раза. Полагаю, по итогам 2020 года величина чистой международной инвестиционной позиции США вырастет как минимум до 13 трлн. долларов.



Америка сегодня без притока иностранного капитала не может существовать.



Если соотнести величину активов иностранного происхождения в экономике США с объемом национального богатства США, то получим (%): 2016 г. – 28,6; 2017 г. – 29,6; 2018 г. – 29,0; 2019 г. – 30,2; 2020 г., I квартал – 30,1. То есть около 30 процентов Америки принадлежит иностранному капиталу! А чистые требования иностранных инвесторов (чистая МИП США) равняются примерно 10% национального богатства США.



Вроде бы Америка вернулась к временам конца XIX – начала XX вв., но сходство это чисто внешнее. Тогда иностранные инвестиции направлялись на развитие промышленности США, а ныне они имеют спекулятивный характер, направляются на фондовый рынок США и способствуют надуванию пузырей. Они поддерживают видимость экономического благополучия Америки, но в конечном счете приведут ее к острейшему кризису.



Существенная часть таких иностранных инвестиций – вложения в государственный долг США. На конец I квартала 2020 г. вложения нерезидентов в казначейские бумаги США составили 6,81 трлн. долл. И если экспорт капитала – это паразитизм в квадрате, то нынешнюю возрастающую зависимость Америки от импорта капитала можно назвать паразитизмом в кубе.



Во-первых, приходящий в Америку капитал лишает инвестиций экономики других стран. Во-вторых, значительная часть прибыли, получаемой иностранными инвесторами в Америке, так и не возвращается в страны происхождения капитала, а реинвестируется в США. В-третьих, иностранные инвестиции не развивают американскую экономику, ибо пускаются на финансовые спекуляции и закрытие гигантских дыр федерального бюджета США.



Ни одна другая страна мира не имеет такого гигантского минуса по международной инвестиционной позиции, как США. Ближайшей к США по этому показателю является Испания. На конец 2019 года ее чистая МИП равнялась минус 1.035 млрд. долл. (в 10,6 раза меньше, чем у США). А вот следующие за Испанией страны по величине отрицательной чистой инвестиционной позиции (млрд. долл., знак минус): Великобритания – 732; Мексика – 655; Австралия – 655. Если суммировать показатели чистой МИП всех "минусовых" стран (кроме Америки), то получится, по моим оценкам, не более 2/3 того гигантского минуса, какой сегодня имеет Америка.



Очевидно, что если у США такой гигантский минус по МИП, то ему должны соответствовать плюсы по МИП других стран, которые по отношению к США выступают донорами капитала. Список стран, у которых в конце прошлого года положительная чистая международная инвестиционная позиция превышала 1 триллион долларов, очень короток. Это (млрд. долл.) Япония – 3.454; Германия – 2.748; КНР – 2.124; Гонконг – 1.563; Тайвань – 1.343. В совокупности положительное сальдо МИП указанных стран-доноров составило 11,23 трлн. долл. Это сопоставимо с общей величиной чистой МИП США в конце прошлого года. Только у США этот показатель со знаком минус.



Сопоставление чистой МИП США с показателями чистой МИП остальных стран мира показывает, что Америка выступает гигантским паразитом, стягивающим капиталы со всего мира и фактически эти капиталы уничтожающим.



Россия относится к странам-донорам капитала. Согласно данным Банка России, на 1 января 2016 года накопленные за рубежом инвестиции российского происхождения составили 1.178 млрд. долл. Накопленные в экономике России иностранные инвестиции были равны 839 млрд. долл. Таким образом, чистая МИП РФ составила плюс 339 млрд. долл.



Среди стран-доноров капитала, если использовать показатель чистой МИП, Россия, по данным МВФ, в конце прошлого года занимала 13-е место в мире (после Японии, Германии, КНР, Гонконга, Тайваня, Норвегии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Швейцарии, Канады, Сингапура).



А вот самые последние данные. За I квартал 2020 г. чистая международная инвестиционная позиция России увеличилась на 165 млрд. долл., или на 46%. Прирост произошел не за счет наращивания зарубежных активов, а за счет существенного сокращения присутствия иностранного капитала в российской экономике. Какая часть российского "плюса" пошла на покрытие американского "минуса", сказать трудно. Банк России такой информации не предоставляет.