Sina (Китай): какова жизнь русских девушек, вышедших замуж за китайцев?

00:44 26.07.2020

Русские девушки, которые вышли замуж за китайцев, очень довольны жизнью, без ложной скромности заявляет пользователь "Сины". Он рассказал о главных плюсах такого брака, но вместе с тем предостерег китайских мужчин. Некоторые из врожденных преимуществ русских красавиц могут "исчезнуть" после вступления в брак.



Sina (Китай): какова жизнь русских девушек, вышедших замуж за китайцев? Назовем три главных плюса



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В последние годы Китай стремительно развивается. На сегодняшний день эта страна является второй по величине экономикой в мире. Это обуславливает повышение статуса и рост популярности Китая в мире. Сюда приезжает все больше иностранцев в целях торговых обменов или обучения. Постоянные обмены между Китаем и другими странами приводят к повышению числа межнациональных браков, особенно в пограничных районах.



Россия - главный сосед Китая. Отношения между ними довольно тесные, поэтому многие россияне едут в Китай в целях поиска возможностей для развития. Особенно это касается женщин. В России преобладает тяжелая промышленность, и женщинам сложнее найти работу, чем мужчинам. Поэтому многие русские красавицы стремятся переехать в Китай.



Русские девушки имеют врожденные преимущества - высокий рост и привлекательную внешность, благодаря чему они могут легко устроиться моделью и получать большие деньги. Многие россиянки, которым удастся найти работу в Китае, скорее всего, надолго в нем задержатся и в конечном итоге выйдут замуж за китайцев. На северо-востоке Китая можно встретить немало подобных случаев межнациональных браков.



Многие задаются вопросом, есть ли различия между иностранкой и китаянкой в культурном отношении и других аспектах? Как на это смотрят китайские мужчины? И могут ли русские девушки принять китайскую культуру и обычаи? На самом деле, многие россиянки, которые вышли замуж за китайцев, очень довольны жизнью в Китае, и они назвали три главных плюса такого брака.



Во-первых, для китайских мужчин семья - самое главное. Они очень заботливы, часто помогают своим женам по хозяйству и каждый месяц отдают им зарплату. Русские мужчины в большинстве случаев не уделяют должного внимания семье и не помогают женам в домашних делах.



Во-вторых, жизнь в Китае очень удобна во всех отношениях, будь то транспорт, покупки или другие обыденные вещи. Например, для оплаты китайцы используют платежные сервисы Alipay и WeChat. Поэтому для того, чтобы выйти за покупками вам будет достаточно лишь взять с собой телефон. Кроме того, во всех больших городах есть метро, и хорошо налажена транспортная инфраструктура. Для многих русских девушек огромным плюсом будет также являться интернет-шоппинг.



В-третьих, китайские родители обычно помогают своим детям. Эта помощь проявляется не только в заботе о внуках, но и в материальной поддержке. Для России - это редкость, а для Китая - повсеместное явление.



В целом, жизнь в Китае - это счастье, поэтому многие русские девушки стремятся выйти замуж за китайцев. Однако китайским мужчинам следует знать, что большинство русских красавиц в молодости очень стройные, но после рождения детей могут легко набрать вес.