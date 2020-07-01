Вирус убил экс-президента АН Казахстана, депутата и ректора Кенжегали Сагадиева

08:11 26.07.2020

Скончался известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, сообщает zakon.kz.



Его не стало 25 июля в результате остановки сердца.



С глубочайшей скорбью сообщаем Вам, что 25 июля в результате остановки сердца, на 82м году жизни скончался, академик Кенжегалий Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких, - отметили члены семьи Сагадиевых.

Похороны состоятся только при участии семьи.



Родственники также подчеркнули, что все мероприятия, по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последним завещанием Кенжегали Абеновича.



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САГАДИЕВ Кенжегали Абенович

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[18.02.1938 - 25.07.2020]

Род. в ауле №1 Жангельдинского района Костанайская область; казах.



окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1955-1960), "экономист по специальности "экономика промышленности". Окончил Аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1963-1966)-кандидат экономических наук;

Доктор экономических наук, тема диссертации: "Проблемы повышения экономической эффективности материально-технического снабжения (теория, методология и пути повышения)" (1977);

Профессор (1978); Академик НАН РК (1994), член/академик Нью-Йоркской академии наук (1996), академик АН ВШ Республики Казахстан и МАН ВШ (1996), член Пакистанской академии наук (1998)



Ассистент, старший преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1960-1963);

Аспирант Московского института народного хозяйства имени Плеханова города Москвы (1963-1966);

Старший преподаватель, доцент, заместитель декана, секретарь парткома, заведующий кафедрой, проректор по учебной работе Алматинского института народного хозяйства (1966-1982);

Ректор Целиноградского сельскохозяйственного института (1982-1990);

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук Казахстана (1990-1992);

Ректор Казахского государственного экономического университета, Казахской государственной академии управления (1992-1994);

Президент Национальной акадмии наук Республики Казахстан (02.1994-04.1996);

Ректор Казахского государственного аграрного университета (04.1996-07.2001);

Президент Университета международного бизнеса (2001-2004);

Президент АО "Международный университет информационных технологий" (с 2012);

Президент Университета международного бизнеса (2012-2015);

Почетный Президент Университета международного бизнеса (с 2017)



Прочие должности:

Председатель Совета директоров Национального агентства по технологическому развитию (2012-2014);

Член Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби (2016);

Член Общественного совета Министерства финансов РК (2016);

Член Комиссии по земельной реформе (2016)



Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III-го созыва, по списку НДП "Нур Отан", председатель Комитета по финансам и бюджету (с 11.2004) (19.09.2004-20.06.2007); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-11.2011); Член комитета по вопросам экологии и природопользованию (09.2007-11.2011)



Член Народно-демократической партии "Нур Отан"



награды: Ордена: Трудового Красного Знамени (15.03.1971), Дружбы Народов (07.07.1987), "Парасат" (15.12.2003), Орден "Барыс" ІІ степени (15.12.2008), "Содружество" (МПА СНГ, 07.04.2010), Отан (2013);

Медали: "За освоение целинных и залежных земель" (1957), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970); юбилейные медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (2006);



Почетные звания: "Человек года - 1992", Великобритания, Кембриджский международный биографический центр (11.1993), "Заслуженный работник науки и техники Казахстана" ("Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері") (16.12.1998), Почетный гражданин Аулиекольского района Костанайской области (1996), Почетный гражданин города Аркалыка (2007), Почетный гражданин Амангельдинского, Науырзымского, Жангельдинского районов Костанайской области (2008)



Академик Сагадиев К.А. сформировал свою научную школу, автор более 445 научных работ, в т.ч. 20 монографий и учебников. Широко известны его публикации на страницах республиканских газет и журналов.



Женат. Дети: три сына - Нурлан (1962 г.р.), Ерлан (1966 г.р.), Ербол (1969 г.р.)



Умер от коронавируса