|Турецким спецназом убит полевой командир курдской РПК Яхъя Атмаджа ("Саваш Фырат")
08:19 26.07.2020
В Турции нейтрализовали особо опасного террориста
БАКУ /Trend/ -
В турецкой провинции Тунджели в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Яхья Атмаджа под кодовым именем "Саваш Фырат".
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Атмаджа числился в "оранжевой" категории списка разыскиваемых террористов.
За поимку преступника была обещана награда в размере около одного миллиона турецких лир.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.