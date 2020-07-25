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Турецким спецназом убит полевой командир курдской РПК Яхъя Атмаджа ("Саваш Фырат")
08:19 26.07.2020

В Турции нейтрализовали особо опасного террориста
БАКУ /Trend/ -

В турецкой провинции Тунджели в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Яхья Атмаджа под кодовым именем "Саваш Фырат".

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Атмаджа числился в "оранжевой" категории списка разыскиваемых террористов.

За поимку преступника была обещана награда в размере около одного миллиона турецких лир.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - trend.az
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