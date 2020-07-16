В Узбе ликвидируют одиозное "Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия"

08:23 26.07.2020

В Узбекистане ликвидируются Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия и Госинспекция санитарно-эпидемиологического надзора



Открытое письмо Президенту Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиееву от гражданина Канады Леонида Термана.

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Согласно указу президента, в Узбекистане ликвидируют Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и Государственную инспекцию санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров.



Вместо них будет создана Санитарно-эпидемиологическая служба.



Все региональные отделения вышеуказанных организаций перейдут в состав Санитарно-эпидемиологической службы.



Напомним, что Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия и Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора были созданы указом президента от 9 сентября 2019 года.