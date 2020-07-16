|В Узбе ликвидируют одиозное "Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия"
08:23 26.07.2020
В Узбекистане ликвидируются Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия и Госинспекция санитарно-эпидемиологического надзора
Открытое письмо Президенту Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиееву от гражданина Канады Леонида Термана.
Выбор редакции16.07.2020
Откровения столичных врачей: что на самом деле происходит в ташкентских больницах и как лечат пациентов с Covid-19
Подпишитесь на нас
Согласно указу президента, в Узбекистане ликвидируют Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и Государственную инспекцию санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров.
Вместо них будет создана Санитарно-эпидемиологическая служба.
Все региональные отделения вышеуказанных организаций перейдут в состав Санитарно-эпидемиологической службы.
Напомним, что Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия и Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора были созданы указом президента от 9 сентября 2019 года.