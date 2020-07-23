Мишустин безрецептурный. Для того чтобы рост получился, нужен экономический штаб, - М.Хазин

08:28 26.07.2020

Михаил Хазин



23.07.2020



Очень интересно смотреть на ситуацию в стране. Даже олигархи 90х, которых трудно заподозрить в любви к народу, начинают строить какие-то планы по поводу нового "общественного договора". Про остальных даже говорить нечего, достаточно почитать разговоры про события в Хабаровске и разные их интерпретации. Премьер Мишустин произносит очень любопытную речь в Думе, которая показывает, что он собирается плотно брать ситуацию (читай – финансовые потоки) под контроль.



Причины такой активности просты – уровень напряженности в стране и мире все время растет. Усиливаются наезды на нашу страну (с требованием убрать Путина), ухудшается и ситуация в экономике. Времени осталось месяца полтора, потом начнутся серьезные разборки, как со стороны общества (и тут Хабаровск покажется цветочками), так и со стороны элиты, которая не хочет на Западе каких бы то ни было неприятностей со своими честно украденными миллиардами, но в то же время понимает, что сохранять старую модель в России тоже не получится. А уж если не будет России (или в России у них будут проблемы), то сохранить деньги не получится.



Нет, конечно, можно предположить, что осенью ничего не будет и все устаканится, но настолько наивных людей все-таки во власти не так много. Просто потому, что и без того падающая экономика и сокращающиеся доходы граждан вызывали рост раздражения, а история с коронавирусом и резким падением экономики все только усугубила. Но вот вопрос: делать-то что?



Рецепты Мишустин могут вывести на поверхность часть скрытых финансовых потоков (причем в основном у людей бедных), что неминуемо сократит и без того маленький масштаб малого и среднего бизнеса. Перевожу на русский язык: это означает, что кормить этих людей и их семьи придется, так или иначе, государству. Зачем же тогда Мишустин это делает? А потому что он видит скрытые финансовые потоки и хочет их сделать прозрачными для бюджета. Но вот какие потоки…



В основном деньги сосредоточены в двух направлениях.



Первое – это работа "социально близких", то есть, либерастов. Типичный пример – дело Серебренникова. Готов Мишустин массово сажать условных "Серебренниковых" и вполне безусловных Чубайсов? Если нет, то денег он от этой ситуации получит крайне мало, а вот социальные расходы бюджета вырастут. Поскольку малый и средний бизнес просто будет закрываться, выдержать полную уплату в соответствии с либерастическим Налоговым кодексом и мишустинским администрированием для МСП станет просто невозможно.



А второе направление – крупные компании, причем часто они это делают через вывод доходов из страны. А этот вывод поощряется (нынешним) правительством, то есть тем же Мишустиным. Во всяком случае в "антикризисном плане" написано, что валютный контроль либерализуется. Так что на конкретных слайдах презентации Мишустин в Госдуму все может выглядеть вполне красиво, но в реальности фокус не пройдет. Ну просто никак. Другое дело, что Мишустин не экономист, он налоговик-технократ, его дело работать с финансовыми потоками, но он абсолютно не знает, откуда они берутся. Для этого нужно быть экономистом, но сегодня в правительстве экономистов практически нет.



Теоретически таковым является Белоусов, но он занимает пост, на котором все время уходит на подписывание бумажек и совещания, причем участвуют в этих совещаниях и пишут бумажки бухгалтеры и/или "эффективные менагеры"… Которые в принципе не понимают, как и откуда эти самые финансовые потоки (не говоря уже о добавленной стоимости) берутся! Для того чтобы это понимать, нужны специалисты плановых отделов, руководители компаний реального сектора, в конце концов, люди, которые осуществили хоть одну программу развития. И где они в правительстве?



Такие специалисты должны концентрироваться в министерстве экономики. В мое время (т.е. в 90-е) они были, причем тогда в состав министерства входили отраслевые департаменты, в которых сидели люди, которые отлично знали, что такое отраслевые программы развития и откуда берется прибыли в их отраслях. А сегодня? Минпром, где есть отдельные отраслевые департаменты, возглавляют "эффективные менагеры", которые умеют выводит финансовые потоки из предприятия, но абсолютно не понимают, откуда там берется добавленная стоимость. К слову, если только выводить, не вкладывая, то она и не образуется, что мы и имеем на практике. А Министерство экономики (цинично переназванное в "Министерство экономического развития") возглавляют бывшие бухгалтера из Минфина. Которые умеют только писать инструкции к тому, как выводить деньги из бюджетных выплат.



Кто-то может сказать, что это я перебарщиваю. Но давайте вспомним врачей, которые боролись и борются с коронавирусом. Многие из них до сих пор не могут получить обещанные выплаты (которые, отмечу, в бюджете представлены в полном объеме). А вот проблемы с ликвидностью в части продажи разного рода особняков на разного рода "рублевках" прекратились мгновенно с началом эпидемии. Как вы думаете, "большой" минфин и региональные минфины к этому совсем непричастны? Ну прям совсем-совсем? То есть они не писали инструкции по использованию этих денег так, чтобы выводить их "своим" было легко, а платить по назначению – сложно или даже совсем невозможно. Так просто случайно получилось… Причем во всех регионах одинаково, нигде случайно не получили деньги врачи… Удивительно, правда?



Но вернемся к базовому вопросу. Можно с крайним сомнением относиться к олигарху и вообще "семейным", но вопрос-то поставлен правильно. Нужен новый общественный договор, который бы предполагал полное разрушение нынешней системы управления экономикой и финансами (бюджетом в частности). Поскольку даже при всем желании действующих лиц (а я склонен считать, что Мишустин в нынешней ситуации обманывать Путина не будет) максимум что они могут сделать – это немножко замедлить спад. Поскольку что такое рост современные чиновники вообще не понимают.



Для того чтобы рост получился (а без него не получится вообще ничего, вопрос только в том, массовые выступления начнутся завтра или послезавтра), нужен экономический штаб. Стратегические решения которого должны приниматься правительством мгновенно, их невыполнение должно быть поводом для немедленного увольнения соответствующих чиновников. Невзирая на лица. И состоять этот штаб должен из людей, которые понимают, что такое развитие и добавленная стоимость, которые управляли реальными предприятиями (но только не на позиции "эффективного менагера") или реализовывали конкретные программы. То есть, из нынешнего состава правительства туда может войти только Белоусов. Да, и, забыл, ни одного чиновника минфина в этом штабе быть не должно, ни в коем случае. Они даже заходить туда не должны.



Собственно, если Путин хочет перейти к экономическому росту, то как раз создание такого штаба (только именно штаба, который напишет себе план работы и будет его жестко выполнять, а не бесформенной комиссии или совета) и его состав будут доказательством желания что-то сделать. Любые поручения правительству и ЦБ сегодня – это профанация, они четко показали и Путину, и нам (спасибо тому же Путину, который нам их продемонстрировал в работе), что работать не хотят и не будут. Точнее, что их работа – вывод капитала, для покупок особняков на "рублевках", и для поддержания мировой долларовой системы.



И чем меньше времени до середины сентября, тем сложнее будет работать такому штабу. Ну а к октябрю, скорее всего, уже и смысла не будет, поскольку сезон 2020-21 годов будет потерян… И тогда уже начнутся аварийно-антикризисные меры, в том числе с использованием "комиссаров в пыльных шлемах", со всеми вытекающими последствиями.