 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Во что выродилась узбекская махалля. - Л.Кабиров
08:34 26.07.2020

ВО ЧТО ВЫРОДИЛАСЬ МАХАЛЛЯ
Перемены в жизни не обошли и узбекскую махаллю. Всегда ли они к лучшему?

…Пятьдесят лет назад в одной махалле росла чинара. И ей уже тогда было за сорок… Для чинары это юность. Когда проектировали дорогу, она уперлась в чинару. Но ни у кого в махалле даже мысли не было ее срубить… Дорогу просто раздвоили, и она "обтекла" дерево.

Срубили ее позже, в самый разгар независимости, лет десять назад… Просто приехали люди и аккуратно свалили дерево… Пару махаллинских стариков стояли рядом, чего-то ворчали, ругались… Но махалля уже была не та, хотя дома и улицы были все те же…

А что, вон, сквер какой в центре порубили, и – ничего! Махалля скоро забыла об этой чинаре.

… Пятьдесят лет назад в другой махалле молодожены, прожив год, разругались и решили развестись. В те годы это было огромное ЧП и позор для обеих семей. Но это еще было несмываемое пятно на самой махалле, где обитали эти молодожены.

Вечером председатель и пару аксакалов пришли в гости к родителям молодых. Неизвестно, о чем они там разговаривали два часа и сколько чая они выпили, но в этом году …эти "молодожены" внука женили.

Сейчас в махаллях к этому вопросу относятся по-современному.

Например, в нашей махалле создали совет свекровей, совет молодых матерей, юных мужей, женские советы, в которых сладострастно обсуждаются те четыре скандальных развода только за эти полгода в махалле. Семьи сохранить не сумели, зато обсудили и отрапортовали…

…Пятьдесят лет назад в третей махалле продавали дом. Тогда правила были такими: владелец в первую очередь должен оповестить соседей, может кто-то купит. Затем он обязан сообщить о желании продать свой дом председателю и ждать, пока тот выяснит, нет ли желающих купить этот дом из махаллинских. По другому делать было нельзя…

Нет, конечно, можно было бы и не спрашивать, взять и продать. Но ТОГДА так никто не делал! Потому, что махалля была как одна огромная семья, и ее слово было главным!

Сейчас немного не так. Пару лет назад ломали мой новенький, только что построенный дом. Я уже телевизор и холодильник поставил, мебель расставил… Документы были в полном порядке, но хоким, знавший об этом, жестко сказал: все равно будем ломать!

Его замы, начальник раймилиции сурово молчали рядом. И только один пожилой человек суетливо бегал рядом со мной и приговаривал мне: ну надо, так надо… Я потом узнал, что это был наш раис, председатель махалли. Дом начали ломать, а председатель махалли ушел. Я так и не понял, зачем он приходил? Скорее всего, как зритель.

Ничего не поделаешь - времена меняются. И махалля, как чисто восточное изобретение, тоже поменялась! Раньше она занималась жизнью людей, их проблемами, примирением, разбором … Да что я говорю – посмотрите гениальный фильм "Махаллада дув, дув гап!". Там нет председателя махалли, всяких комиссий и советов. А есть народная МАХАЛЛЯ в истинном значении этого слова. Но это тогда, в те годы…

Сейчас махалля - это солидная контора, секретарши, комиссии, советы… И самое главное – работы по горло! Серьезной, ответственной… Собственное министерство имеется!

Многие люди этого не понимают и лезут со всякой ерундой. Где-то деревья рубят, при чем тут махалля? Это же не леспромхоз! Махалля нужна для того, чтобы справку выдать в ОВИР или в очередь на Хадж записать…

Где-то малоимущие семьи не получают полгода пенсию? Так это, не в махаллю, а в райсобес надо идти…

Дом начали строить посередине квартала? В суд бегите, в прокуратуру, а не в махаллинскую контору, которой надо списки составить для масла и муки…

Нынешнее понятие махалли – это просто территориальная единица, это система улиц и домов с живущими там гражданами, но не людьми. Махалля - это квартал с многоэтажками, в которых обитают абоненты и пользователи, потребители и клиенты, но не живые семьи.

Хотя… Я позавчера возвращался домой. У дома Карим-ака растет огромный куст черного инжира и яблони. А так как сейчас карантин, три раза в день проезжает цистерна и обливает всю улицу, и деревья в том числе, какой-то вонючей гадостью. Вижу, на ограде на большом листе написано от руки: "Обработано ядохимикатом. Мойте плоды. Ведро с водой под деревом".

Значит, жива еще махалля!

Лутфулла Кабиров
23.07.2020

Источник - vesti.uz
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