Список кандидатов в Сенаторы Казахстана ужался до 58 особо жаждущих

08:53 26.07.2020

Опубликован список 58 кандидатов в депутаты Сената

Всего выдвинули свои кандидатуры 94 человека.



Избирательные комиссии зарегистрировали и представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената парламента, передает zakon.kz.



Согласно информации ЦИК, в числе зарегистрированных кандидатов 48 или 82,8% – мужчины и 10 или 17,2% – женщины.



Из них 19 человек по специальности – инженеры, 13 – экономисты, 8 – педагоги, 7 – работники аграрной сферы, 5 – врачи, 3 – юристы, 1 – политолог, 2 – другие.



В общей сложности 21 человек представляет коммерческие структуры, 16 – государственные организации, предприятия и учреждения, 12 – сотрудники госслужбы, 5 – представители общественных организаций и 4 – действующие сенаторы.



С 18 часов 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00:00 часов 11 августа этого года.



Выборы состоятся 12 августа.



Кандидаты в депутаты сената парламента:



Нур-Султан - пять кандидатов:



Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;



Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;

Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;



Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;



Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.



Алматы - три кандидата:



Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";



Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",



Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.



Шымкент - три кандидата:



Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;



Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;



Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.



Акмолинская область - пять кандидатов:



Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссия по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;



самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;



самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;



самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";



самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.



Актюбинская область - три кандидата:



Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;



Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;



Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.



Алматинская область - три кандидата:



Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;



Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;



Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.



Атырауская область - три кандидата:



Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;



Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;



Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.



Восточно-Казахстанская область - четыре кандидата:



Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;



Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;



Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;



Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.



Жамбылская область - три кандидата:



Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;



Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;



Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.



Западно-Казахстанкая область - три кандидата:



Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";



Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;



Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.



Карагандинская область - три кандидата:



Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;



Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "Арселор Миттал Темиртау", самовыдвиженец;



Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.



Костанайская область - четыре кандидата:



Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;



Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;



Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;



Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

Кызылординская область - четыре кандидата:



Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;



Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";



Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",



Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".



Мангистауской область - три кандидата:



Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;



Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;



Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.



Павлодарская область - три кандидата:



Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;



Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;



Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.



Северо-Казахстанская область - три кандидата:



Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;



Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;



Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.



Туркестанская область - три кандидата:



Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;



Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;



Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.