Нью-Йорк. Горячее лето 2020-го, - П.Сергеев

09:35 26.07.2020

Нынешний июль стал самым кровавым за всю историю Нью-Йорка, крупнейшего города США



Платон Сергеев



Смутные политические времена всегда сопровождаются ростом бытовой преступности и активным уличным гоп-стопом. Эту истину, накрепко усвоенную русскими, сербами, украинцами и вообще - большинством восточноевропейских народов, этим летом довелось прочувствовать и американским гражданам.



Едва Нью-Йорк отошел от панического страха перед коронавирусом, как по городу прокатились погромы сторонников движения BLM, точнее - примкнувших к ним мародеров. Полиция Нью-Йорка вынуждена была работать в условиях цейтнота, так что следом за эпидемией на мегаполис накатила историческая волна бандитских разборок и бессмысленных убийств.



Статистика за июль еще не подведена, но уже известно, что за первый летний месяц в Нью-Йорке произошло 205 перестрелок, что более чем в два раза превышает данные за 2019 год. А своеобразной точкой невозврата, апогеем победившей вольницы в "Нью-Йорке-папе" стал культовый для американцев День Независимости, 4 июля: 65 стычек с применением огнестрела, одиннадцать человек убито, десятки раненных.



Наиболее резонансным случаем в июле стало убийство в Бруклине годовалого младенца Дэвелла Гарднера. Его семья вместе с соседями собрались на площадке для гриля. В разгар веселья недалеко остановился внедорожник. Из машины выскочили двое отморозков и открыли по компании огонь. Отстрелявшись, неизвестные укатили в ночь, ранив троих мужчин. Случайная пуля также попала в коляску, где спал Дэвелл. Врачи не смогли спасти ребенка, через три часа он скончался в госпитале. Вообще в ту ночь в Нью-Йорке еще четверо горожан были застрелены на улицах, и около пятидесяти ранены.



Такой волны криминала в городе не было даже во времена знаменитых гангстерских войн. Аналитики полагают, что виной всему - коронакризис, который перевернул с ног на голову все моральные устои. А как только он ослабел, у людей, по крайней мере - склонных к насилию, появилось ощущение вседозволенности.



Также надо учитывать, что последним статистически изученным месяцем стал май и уже тогда было известно о 671 тысяче нью-йоркцев, потерявших работу. Уныние и подавленность, по принципу "от обратного", вылились в агрессию, общественный, либо личный мятеж. Ненормальная социальная атмосфера в городе была заметна еще до того, как начались вооруженные нападения на жителей мегаполиса: с весны Нью-йорк сотрясали десятки ночных нелегальных фейерверков, мешая людям спать.



Собственно, примерно такая же обстановка в десятках других крупных городах Соединенных Штатов. Миннеаполис, Филадельфия, Хьюстон, Вашингтон, Майами, Атланта, Чикаго - все эти мегаполисы ведут свою статистику преступлений лета 2020 года, и она неутешительна. Повсеместно выросло число бытовых и бандитских разборок с применением огнестрельного оружия, от случайных пуль погибают дети.



В Нью-Йорке, правда есть дополнительный "фактор риска": в разгар пандемии из нью-йоркской тюрьмы "Райкерс" власти отпустили условно-досрочно 2,5 тысячи зэков. Также опустели СИЗО в городе - многие обвиняемые остаются на свободе "просто так", чтобы снизить риск заражения коронавирусом, а среди этих ребят более половины завязаны на незаконном владении оружием.



Можно ли избежать голода в нашем "социальном государстве" с прописанной в законе "потребительской корзиной"



Полицейские сами оказались в центре "идеального шторма", накрывшего США, поэтому "забили болт" свою работу. Из 38 тысяч полицейских Нью-Йорка на больничном временами лежали более семи тысяч человек, десятки умерли от коронавируса. Протесты активистов BLM отвлекают сотрудников управления на обеспечение безопасности, остальные не успевают заниматься разношерстными преступниками.



Единственный человек, кому вспышка насилия в Нью-Йорке может сыграть на руку - президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Для него открылся прекрасный полигон, где можно поиграть бицепсами, воодушевить своих сторонников, а в случае укрощения уличной преступности - отобрать очки у Байдена.



Так, Дональд Трамп уже заявил, что федеральное правительство потеряло контроль над Нью-Йорком. На следующей неделе, пообещал Трамп, в городе будут приняты "впечатляющие" меры против бандитизма. Возможно, в город будут введены армейские части. Следом президент США собирается взять под контроль и другие кризисные регионы, в том числе "леворадикальные города", где к власти пришли, фактически, сторонники BLM.