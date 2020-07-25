 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.07.2020
14:23  Во время массовых беспорядков в казахском Сатпаеве толпой отбуцкали начальника ГУВД Курманова
14:19  Афро-мигрант из Руанды признался, что запалил Нантский собор
14:17  На западе Монголии введен карантин из-за бубонной чумы
14:15  Ожидаемые провалы в узбекских этнических террористических группировках
14:11  Как Советский Союз устроил секс-революцию и почему о ней быстро забыли
14:00  В Кыргызстане 30 июля объявлен Днем национального траура по жертвам от коронавируса
13:53  Игроки российского ф/к "Зенит" уронили и разбили Кубок России.. (видео). Они еще и косорукие...

11:36  Скончался экс-председатель Верховного суда Кыргызстана (1991-95) Качкынбай Бообеков
09:35  Нью-Йорк. Горячее лето 2020-го, - П.Сергеев
08:53  Список кандидатов в Сенаторы Казахстана ужался до 58 особо жаждущих
08:42  Как убивает новая украинская мифология, - Николай Стороженко
08:34  Во что выродилась узбекская махалля. - Л.Кабиров
08:28  Мишустин безрецептурный. Для того чтобы рост получился, нужен экономический штаб, - М.Хазин
08:23  В Узбе ликвидируют одиозное "Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия"
08:19  Турецким спецназом убит полевой командир курдской РПК Яхъя Атмаджа ("Саваш Фырат")
08:11  Вирус убил экс-президента АН Казахстана, депутата и ректора Кенжегали Сагадиева
00:44  Sina (Китай): какова жизнь русских девушек, вышедших замуж за китайцев?
00:13  О паразитирующей Америке. Без притока иностранного капитала США существовать не смогут, - В.Катасонов
00:10  Фактор иранской нефти. Нефтяной рынок вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года
00:03  Индия зовет Россию в Индо-Тихоокеанский регион, - В.Гулевич
Суббота, 25.07.2020
23:58  В кыргызской тюрьме умер сидевший пожизненно узбек-правозащитник Азимжан Аскаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нью-Йорк. Горячее лето 2020-го, - П.Сергеев
09:35 26.07.2020

Нынешний июль стал самым кровавым за всю историю Нью-Йорка, крупнейшего города США

Платон Сергеев

Смутные политические времена всегда сопровождаются ростом бытовой преступности и активным уличным гоп-стопом. Эту истину, накрепко усвоенную русскими, сербами, украинцами и вообще - большинством восточноевропейских народов, этим летом довелось прочувствовать и американским гражданам.

Едва Нью-Йорк отошел от панического страха перед коронавирусом, как по городу прокатились погромы сторонников движения BLM, точнее - примкнувших к ним мародеров. Полиция Нью-Йорка вынуждена была работать в условиях цейтнота, так что следом за эпидемией на мегаполис накатила историческая волна бандитских разборок и бессмысленных убийств.

Статистика за июль еще не подведена, но уже известно, что за первый летний месяц в Нью-Йорке произошло 205 перестрелок, что более чем в два раза превышает данные за 2019 год. А своеобразной точкой невозврата, апогеем победившей вольницы в "Нью-Йорке-папе" стал культовый для американцев День Независимости, 4 июля: 65 стычек с применением огнестрела, одиннадцать человек убито, десятки раненных.

Наиболее резонансным случаем в июле стало убийство в Бруклине годовалого младенца Дэвелла Гарднера. Его семья вместе с соседями собрались на площадке для гриля. В разгар веселья недалеко остановился внедорожник. Из машины выскочили двое отморозков и открыли по компании огонь. Отстрелявшись, неизвестные укатили в ночь, ранив троих мужчин. Случайная пуля также попала в коляску, где спал Дэвелл. Врачи не смогли спасти ребенка, через три часа он скончался в госпитале. Вообще в ту ночь в Нью-Йорке еще четверо горожан были застрелены на улицах, и около пятидесяти ранены.

Такой волны криминала в городе не было даже во времена знаменитых гангстерских войн. Аналитики полагают, что виной всему - коронакризис, который перевернул с ног на голову все моральные устои. А как только он ослабел, у людей, по крайней мере - склонных к насилию, появилось ощущение вседозволенности.

Также надо учитывать, что последним статистически изученным месяцем стал май и уже тогда было известно о 671 тысяче нью-йоркцев, потерявших работу. Уныние и подавленность, по принципу "от обратного", вылились в агрессию, общественный, либо личный мятеж. Ненормальная социальная атмосфера в городе была заметна еще до того, как начались вооруженные нападения на жителей мегаполиса: с весны Нью-йорк сотрясали десятки ночных нелегальных фейерверков, мешая людям спать.

Собственно, примерно такая же обстановка в десятках других крупных городах Соединенных Штатов. Миннеаполис, Филадельфия, Хьюстон, Вашингтон, Майами, Атланта, Чикаго - все эти мегаполисы ведут свою статистику преступлений лета 2020 года, и она неутешительна. Повсеместно выросло число бытовых и бандитских разборок с применением огнестрельного оружия, от случайных пуль погибают дети.

В Нью-Йорке, правда есть дополнительный "фактор риска": в разгар пандемии из нью-йоркской тюрьмы "Райкерс" власти отпустили условно-досрочно 2,5 тысячи зэков. Также опустели СИЗО в городе - многие обвиняемые остаются на свободе "просто так", чтобы снизить риск заражения коронавирусом, а среди этих ребят более половины завязаны на незаконном владении оружием.

Можно ли избежать голода в нашем "социальном государстве" с прописанной в законе "потребительской корзиной"

Полицейские сами оказались в центре "идеального шторма", накрывшего США, поэтому "забили болт" свою работу. Из 38 тысяч полицейских Нью-Йорка на больничном временами лежали более семи тысяч человек, десятки умерли от коронавируса. Протесты активистов BLM отвлекают сотрудников управления на обеспечение безопасности, остальные не успевают заниматься разношерстными преступниками.

Единственный человек, кому вспышка насилия в Нью-Йорке может сыграть на руку - президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Для него открылся прекрасный полигон, где можно поиграть бицепсами, воодушевить своих сторонников, а в случае укрощения уличной преступности - отобрать очки у Байдена.

Так, Дональд Трамп уже заявил, что федеральное правительство потеряло контроль над Нью-Йорком. На следующей неделе, пообещал Трамп, в городе будут приняты "впечатляющие" меры против бандитизма. Возможно, в город будут введены армейские части. Следом президент США собирается взять под контроль и другие кризисные регионы, в том числе "леворадикальные города", где к власти пришли, фактически, сторонники BLM.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595745300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №451
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2020 года №463
- Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах
- Данияр Ашимбаев: Где взять "новую формацию" кадров?
- Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев
- "Нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности"
- Более 1,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Разбираться, кто получил обоснованно, а кто нет – можно и после, сейчас главное – помочь людям
- Эльдар Жумагазиев: время работы объектов торговли и аптек нужно продлить
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  