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Скончался экс-председатель Верховного суда Кыргызстана (1991-95) Качкынбай Бообеков
11:36 26.07.2020

Судебная система понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни экс-председатель Верховного суда Кыргызской Республики, заслуженный юрист Кыргызской Республики Бообеков Качкынбай Джетибаевич.

Качкынбай Бообеков родился 1 января 1937 года в селе Боролдой Кеминского района Чуйской области.

В 1965 году окончил Кыргызский государственный университет. До 1989 года работал секретарем Кеминского районного суда. Затем трудился в должности судьи Ошского областного суда, позже стал судьей, председателем Рыбачинского городского суда, заместителем председателя Нарынского областного суда, заместителем председателя Иссык-Кульского областного суда. Был членом Верховного суда.

В 1991 году был избран председателем Верховного суда Кыргызской Республики, который возглавлял до 1995 года.

Бообеков Качкынбай Джетибаевич по праву считается первым председателем Верховного суда независимой Кыргызской Республики.

В период председательствования Качкынбая Джетибаевича Бообекова были сделаны важные шаги по развитию судебной системы и укреплению ее независимости.

Позже, в 1996-2002 годах, являлся председателем Свердловского районного суда г. Бишкек.

В 2002-2007 годах был судьей Верховного суда Кыргызской Республики.

Его профессионализм и самоотверженный труд были по достоинству отмечены различными государственными наградами.

Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной судебной системы. Наш народ понес большую утрату.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Жээнбеков С.Ш., Джумабеков Д.А., Боронов К.А.,Калиева Г.У., Жамшитов О.А., Жунушалиев К.А. Жаманкулов М.Т., Керезбеков К.К., Дүйшеев К.А., Асанова Н.М., Бокоев К.А., Токбаева А.А., Атаназаров Н.А., Барыктабасова Э.Б., Бакирова Н.Ж., Алыбаев А.А., Онолбеков Д.М., Калыбаев У.Ж., Алиева Г.С., Боромбаев М.И., Абылдаев А.Ж., Дуйшенбекова М.М., Кожобекова Г.Т.

Бообеков Качкынбай Жетибаевич будет похоронен сегодня, 26 июля, на Ала-Арчинском кладбище.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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