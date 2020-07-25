Игроки российского ф/к "Зенит" уронили и разбили Кубок России.. (видео). Они еще и косорукие...

13:53 26.07.2020

Игроки "Зенита" разбили Кубок России



Футболисты петербургского клуба "Зенит" разбили Кубок России в ходе празднования победы в финале турнира, эпизод попал на видео.



Футболисты разбили кубок в ходе празднования после победы над подмосковными "Химками", передает ТАСС.



В ролике запечатлено, как Кубок выпал из рук одного из игроков, после чего рухнул на поле. От трофея отлетели несколько фрагментов, которые потом несколько игроков взяли в руки и продолжили радоваться.







Напомним, в субботу "Зенит" победил в матче с подмосковной командой "Химки" в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. "Зенит" также досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20.



