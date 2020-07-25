В Кыргызстане 30 июля объявлен Днем национального траура по жертвам от коронавируса

14:00 26.07.2020

Президент Сооронбай Жээнбеков 25 июля дал интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации.



- Некоторые страны в память о своих погибших из-за болезни гражданах объявили День национального траура. И в нашей стране, к сожалению, есть соотечественники, павшие жертвой коварной инфекции…



- Да, я об этом уже думал. Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт.



А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий Указ.



Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников.



Трудности и невосполнимые потери каждого кыргызстанца эхом отзываются в моем сердце.



Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!



На утро 25 июля в Кыргызстане зарегистрировано 1249 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.