Ожидаемые провалы в узбекских этнических террористических группировках

14:15 26.07.2020

Последние несколько месяцев узбекские этнические террористические группировки в Сирии и Афганистане сильно лихорадит. Арест "Абу-Салоха", одного из самых успешных полевых командиров "Катибат аль-Тавхид ва джихад", проведенный Аль-Джулани, лидера крупнейшей на сегодняшний день в Идлибе террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" - серьезный удар по бандам выходцев из стран СНГ.



Условие освобождения Абу-Салоха, предложенное Аль-Джулани – полная преданность "Хайат Тахрир Аш-Шам" и отказ от ранее данной присяги сирийскому филиалу "Аль-Каиде". Ситуация для Абу-Салоха тупиковая. Согласиться с Аль-Джулани - значит оказаться предателем перед Аль-Каидой; не согласиться – предстать перед шариатским судом по обвинению воровства денег, принадлежащих боевикам.



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Но сегодня проблемы не только у бывшего лидера "Катибат аль-Тавхид валь джихад" в Сирии, но у другой узбекской этнической террористической организации "Катибат Имам аль-Бухари", вернее ее филиал в Афганистане.



"Катибат Имам аль-Бухари" (КИБ) была создана в 2011 году в районе афгано-пакистанской границы боевиками, отколовшимися от Исламского движения Туркестана. С начала активных военных операций на Ближнем Востоке лидеры КИБ перебрались в Сирию – там совсем другие "гонорары".



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С конца 2016 часть боевиков КИБ передислоцировалась на север Афганистана, который лидеры КИБ рассматривают как новый плацдарм для будущих нападений на соседние страны Центральной Азии. КИБ базируется в Фарьябе и Джаузджане. С 2018 года КИБ открыто идентифицирует себя как часть афганского "Талибана".



Но вот незадача. Во время переговоров в Дохе между США и "Движением Талибан", последнее уверяло американскую сторону, что "Аль-Каиды" и связанных с ней террористических организаций в Афганистане больше не существует. К разрозненным же бандам "Талибан" никакого отношения не имеет.



А тут КИБ проводит террористическую атаку на афганских ополченцев в провинции Фарьяб и берет их в плен, публикуя фото результатов атаки в собственном Телеграм-канале, рассказывая о совместной с "Талибан" успешной операции.



Разразился скандал. КИБ своим хвастовством дезавуирует талибовских переговорщиков с США, подтверждая факты совместных боевых действий "Талибан" с иностранными боевиками против афганских правительственных военных подразделений.



Фотографии были растиражированы и другими узбекскими джихадистскими каналами и даже информационным агентством "Аль-Каиды" в Афганистане.



Надо сказать, что КИБ и его афганское крыло достаточно активны в производстве PR-материалов. Только в прошлом году группировка выпустила несколько десятков различных материалов, среди которых два пропагандистских видеофильма, подготовленных в тренировочных лагерях на севере Афганистана.



Такая работа в социальных сетях - важный фактор в вербовочной деятельности КИБ, чьи полевые командиры остро нуждаются в пополнении своих отрядов новобранцами. PR-компании КИБ проводят в социальных сетях на узбекском языке и рассчитаны они на молодых ребят, проживающих в Узбекистане, Кыргызстане и уехавших в трудовую миграцию в Россию, Украину, Южную Корею.



Все это вместе свидетельствует о том, что у террористических организаций, в рядах которых воюют выходцы из стран Центральной Азии, дела совсем плохи.



Да и в самом Узбекистане, "работа" по вербовке рекрутов явно не ладится. Весной и летом этого года в созданных вербовочных джамаатах - провал за провалом.



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Закономерный финал бойсунского джамаата несостоявшихся "шахидов"



Из наиболее нашумевших этим летом историй в столице – аресты активистов, так называемого "учтепинского" джамаата.



Лидер этого джамаата, работал в Узбекистане со своими сторонниками, выражаясь современным языком "на удаленке". Абдурахим Абдукаххоров еще в прошлом году, будучи 18-летним юношей был завербован узбекской этнической группировкой ТвД и совершил "хиджру" - через Турцию уехал в Сирию, где присоединился к бандформированию.



Первое серьезное задание, которое получил А.Абдукаххоров, после тщательной проверки и обучения в лагере боевиков – превратить знакомых ребят в своих единомышленников и постараться перетянуть их в Сирию в лагеря ТвД.



В Телеграм-канале А.Абдукаххоров создал группу из одноклассников и соседских пацанов по Учтепинскому району, в которую стал вливать вербовочный яд, призывающий участников группы к вооруженному джихаду в Шаме (Сирии).



15 участникам, созданного "учтепинского" джмаата джихадистов пришлись по душе видео и аудио лекции бывшего лидера ТвД Абу-Салохи. Им нравилась, "серьезность" вооруженной борьбы с неверными, льстило доверие, которое оказал "старший брат" Абдурахим-ака, уверяющий, что их всех здесь ждут с нетерпением.



И вот некоторые из этих юнцов поверили, что их жизни потребовались для справедливой борьбы за свободу Сирии с кафирами. Когда дело дошло уже до конкретных планов по логистики переброски части "учтепинского джамаата" в Сирию – вся группа была арестована ташкентскими правоохранителями.



Свое первое серьезное задание Абдурахим Абдукаххоров, порученное лидером ТвД полностью провалил.



Аналогичная история произошла в другом столичном районе. Здесь тоже был создан джамаат с не менее громким названием "Медгородок".



И если в предыдущем случае вербовкой занялся фактически мальчишка, без всякого опыта вербовочной работы и финал истории был предрешен, то в случае с джамаатом "Медгородком" все было не так однозначно.



Создал и руководил джамаатом "Медгородок" опытный джихадист. Нажмиддин Хайдаров в 2004 году был уже осужден сроком на 14 лет за активное участие в радикально-экстремистской организации.



Отбыв полный срок в 2018 году 40-летний Н.Хайдаров все же решил не расставаться со своим прошлым и создал в Ташкенте джамаат, в который в течение нескольких месяцев тщательно отобрал полтора десятка молодых ребят, которые готовы были слушать его, "Содика Самаркандий", "Абдуллоха домла" и других вербовщиков террористических структур.



И не просто слушать проповеди, призывающие к справедливой борьбе, желательно с оружием в руках против кафирских режимов в разных странах, а распространять эти призывы среди своих родных, друзей, соседей, используя все возможные способы и методы, включая социальные сети. Собирались будущие шахиды у дома одного из членов джамаата "Медгородок" Абдунасира Алимова.



Но несмотря на опыт и конспирацию Н.Хайдарова, оперативникам удалось выйти на участников "Медгородка". Во время проведенных обысков было найдено достаточно доказательств распространения участниками этого джамаата в социальных сетях вербовочных материалов, призывающих молодых ребят совершить "хиджру" и уехать в Сирию или Афганистан для участия в вооруженном джихаде.



Так, второй раз бесславно закончилась жизнь на свободе Нажмиддина Хайдарова, который, скорее всего вновь отправится на зону. Судьбу А.Алимова и еще 14 участников джамаата "Медгородок" будет решать суд, после завершения всех оперативно-следственных действий.



Так, что не везет узбекским этническим террористическим группировкам: ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Узбекистане.



Справедливость и Закон свидетельствует, что такой финал в жизни террористов, единственно верный и другого быть не может.



Виктор Михайлов