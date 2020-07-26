 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.07.2020
16:07  "Я поверил президенту Таджикистана!". Вкладчики годами не могут получить свои деньги из банков-банкротов
15:02  "Не могу поступаться принципами". Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
14:23  Во время массовых беспорядков в казахском Сатпаеве толпой отбуцкали начальника ГУВД Курманова
14:19  Афро-мигрант из Руанды признался, что запалил Нантский собор
14:17  На западе Монголии введен карантин из-за бубонной чумы
14:15  Ожидаемые провалы в узбекских этнических террористических группировках
14:11  Как Советский Союз устроил секс-революцию и почему о ней быстро забыли

14:00  В Кыргызстане 30 июля объявлен Днем национального траура по жертвам от коронавируса
13:53  Игроки российского ф/к "Зенит" уронили и разбили Кубок России.. (видео). Они еще и косорукие...
11:36  Скончался экс-председатель Верховного суда Кыргызстана (1991-95) Качкынбай Бообеков
09:35  Нью-Йорк. Горячее лето 2020-го, - П.Сергеев
08:53  Список кандидатов в Сенаторы Казахстана ужался до 58 особо жаждущих
08:42  Как убивает новая украинская мифология, - Николай Стороженко
08:34  Во что выродилась узбекская махалля. - Л.Кабиров
08:28  Мишустин безрецептурный. Для того чтобы рост получился, нужен экономический штаб, - М.Хазин
08:23  В Узбе ликвидируют одиозное "Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия"
08:19  Турецким спецназом убит полевой командир курдской РПК Яхъя Атмаджа ("Саваш Фырат")
08:11  Вирус убил экс-президента АН Казахстана, депутата и ректора Кенжегали Сагадиева
00:44  Sina (Китай): какова жизнь русских девушек, вышедших замуж за китайцев?
00:13  О паразитирующей Америке. Без притока иностранного капитала США существовать не смогут, - В.Катасонов
00:10  Фактор иранской нефти. Нефтяной рынок вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Афро-мигрант из Руанды признался, что запалил Нантский собор
14:19 26.07.2020

Выходец из Руанды признался, что поджег собор в Нанте

Выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Франс-3".

По его данным, мужчина, которого уже задерживали 19 июля, на следующий день после пожара, был задержан вновь накануне. В субботу вечером он предстал перед следственным судьей. После предъявления обвинений в умышленном повреждении имущества мужчина признался в том, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тыс. евро штрафа.

Мотивы действий 39-летнего выходца из Руанды пока не сообщаются. Известно лишь, что он добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул религиозное учреждение спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло 18 июля. Более 200 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять ситуацию под контроль удалось только спустя три часа после начала пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году огонь уничтожил его крышу. На ликвидацию последствий того возгорания ушло 13 лет. Для прихожан собор был открыт вновь лишь в 1985 году.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595762340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №451
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2020 года №463
- Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах
- Данияр Ашимбаев: Где взять "новую формацию" кадров?
- Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев
- "Нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности"
- Более 1,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Разбираться, кто получил обоснованно, а кто нет – можно и после, сейчас главное – помочь людям
- Эльдар Жумагазиев: время работы объектов торговли и аптек нужно продлить
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  