Во время массовых беспорядков в казахском Сатпаеве толпой отбуцкали начальника ГУВД Курманова

14:23 26.07.2020

На начальника полиции Жезказгана напали во время беспорядков в Сатпаеве



На начальника полиции Жезказгана Амангельды Курманова напали во время беспорядков в Сатпаеве, передает Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как кричащая толпа окружила полицейского. Неизвестный мужчина сбоку ударяет Амангельды Курманова, к нему присоединяются другие. Полицейский уходит в сторону от нападающих.



Редакция Tengrinews.kz связалась с начальником полиции Жезказгана. Он прислал видео, в котором рассказал о событиях в Сатпаеве.



"Я хочу подтвердить, что на видео действительно я, начальник полиции города Жезказган, полковник полиции Курманов. Получив информацию о пропавшей пятилетней девочке, я прибыл в управление, собрал личный состав и незамедлительно выехал в Сатпаев. Примерно в полпервого ночи, прибыв на место событий, было установлено, что собралось очень много людей, начинались массовые беспорядки. Люди требовали выдать им педофила. И пытались проникнуть в подъезд.



Мы встали в первом ряду оцепления подъезда. В это время кто-то из толпы начал кричать, что сотрудников полиции нужно забирать по одному. Группа людей схватила сотрудника, который стоял рядом со мной, и затащила в толпу. Держа этого сотрудника за руку, я пошел за ними и стал убеждать, чтобы они отпустили сотрудника, так как вины его никакой нет. Мне удалось их убедить, они отпустили данного сотрудника. В это время кто-то из толпы узнал меня и начал кричать, что это начальник полиции. Начали требовать, чтобы им выдали подозреваемого. Толпа сразу же окружила меня со всех сторон и начала требовать, чтобы им выдали подозреваемого - они хотят провести свой самосуд", - рассказал Курманов.



Он стал объяснять собравшимся, что перед законом все равны и данный гражданин понесет наказание по закону. "Это все происходило в течение 30-40 минут. В это время я получил несколько ударов сзади по голове, по корпусу, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга. Кровоподтеков правого уха, левого плеча, грудной клетки слева, а также поясничной области. Понимая, что народ меня не слышит, их невозможно переубедить, я принял на себя их все негативные эмоции и чувства. В данный день никаких спиртных напитков я не употреблял, я надеюсь, я разъяснил данную ситуацию", - заключил начальник полиции.



Отметим, что пользователи Сети высказались в защиту начальника полиции. "Начальник полиции Жезказгана Курманов приехал на место событий в ту ночь, когда педофил изнасиловал ребенка. Он не побоялся неуправляемой толпы, которая орала одновременно, перебивая друг друга, которая материлась и толкала его", - пишут на странице "Патриот Караганды" в Facebook.



Курманову Амангельды Джумабайулы 51 год. В органах внутренних дел с 1993 года. До 2014 года занимал различные должности оперативного и среднего начальствующего состава, в 2014-2017 годах - начальник Юго-Восточного отдела полиции Караганды. С 2017 года по настоящее время - начальник Управления полиции Жезказгана ДП Карагандинской области



Напомним, ночью 23 июля жители Сатпаева в Карагандинской области едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Пропавшую пятилетнюю девочку искали родные девочки и жители города. Ее нашли в одной из квартир. Также в помещении находился мужчина. Действия подозреваемого по делу пятилетней девочки в Сатпаеве квалифицируются по двум статьям: "Похищение человека" и "Изнасилование малолетней".



Во время поисков пропавшей девочки разъяренная толпа сожгла несколько машин возле здания местной полиции. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в Сатпаеве были попытки провокаторов использовать похищение девочки для дестабилизации обстановки.