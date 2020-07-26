 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.07.2020
16:07  "Я поверил президенту Таджикистана!". Вкладчики годами не могут получить свои деньги из банков-банкротов
15:02  "Не могу поступаться принципами". Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
14:23  Во время массовых беспорядков в казахском Сатпаеве толпой отбуцкали начальника ГУВД Курманова
14:19  Афро-мигрант из Руанды признался, что запалил Нантский собор
14:17  На западе Монголии введен карантин из-за бубонной чумы
14:15  Ожидаемые провалы в узбекских этнических террористических группировках
14:11  Как Советский Союз устроил секс-революцию и почему о ней быстро забыли

14:00  В Кыргызстане 30 июля объявлен Днем национального траура по жертвам от коронавируса
13:53  Игроки российского ф/к "Зенит" уронили и разбили Кубок России.. (видео). Они еще и косорукие...
11:36  Скончался экс-председатель Верховного суда Кыргызстана (1991-95) Качкынбай Бообеков
09:35  Нью-Йорк. Горячее лето 2020-го, - П.Сергеев
08:53  Список кандидатов в Сенаторы Казахстана ужался до 58 особо жаждущих
08:42  Как убивает новая украинская мифология, - Николай Стороженко
08:34  Во что выродилась узбекская махалля. - Л.Кабиров
08:28  Мишустин безрецептурный. Для того чтобы рост получился, нужен экономический штаб, - М.Хазин
08:23  В Узбе ликвидируют одиозное "Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия"
08:19  Турецким спецназом убит полевой командир курдской РПК Яхъя Атмаджа ("Саваш Фырат")
08:11  Вирус убил экс-президента АН Казахстана, депутата и ректора Кенжегали Сагадиева
00:44  Sina (Китай): какова жизнь русских девушек, вышедших замуж за китайцев?
00:13  О паразитирующей Америке. Без притока иностранного капитала США существовать не смогут, - В.Катасонов
00:10  Фактор иранской нефти. Нефтяной рынок вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Во время массовых беспорядков в казахском Сатпаеве толпой отбуцкали начальника ГУВД Курманова
14:23 26.07.2020

На начальника полиции Жезказгана напали во время беспорядков в Сатпаеве

На начальника полиции Жезказгана Амангельды Курманова напали во время беспорядков в Сатпаеве, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как кричащая толпа окружила полицейского. Неизвестный мужчина сбоку ударяет Амангельды Курманова, к нему присоединяются другие. Полицейский уходит в сторону от нападающих.

Редакция Tengrinews.kz связалась с начальником полиции Жезказгана. Он прислал видео, в котором рассказал о событиях в Сатпаеве.

"Я хочу подтвердить, что на видео действительно я, начальник полиции города Жезказган, полковник полиции Курманов. Получив информацию о пропавшей пятилетней девочке, я прибыл в управление, собрал личный состав и незамедлительно выехал в Сатпаев. Примерно в полпервого ночи, прибыв на место событий, было установлено, что собралось очень много людей, начинались массовые беспорядки. Люди требовали выдать им педофила. И пытались проникнуть в подъезд.

Мы встали в первом ряду оцепления подъезда. В это время кто-то из толпы начал кричать, что сотрудников полиции нужно забирать по одному. Группа людей схватила сотрудника, который стоял рядом со мной, и затащила в толпу. Держа этого сотрудника за руку, я пошел за ними и стал убеждать, чтобы они отпустили сотрудника, так как вины его никакой нет. Мне удалось их убедить, они отпустили данного сотрудника. В это время кто-то из толпы узнал меня и начал кричать, что это начальник полиции. Начали требовать, чтобы им выдали подозреваемого. Толпа сразу же окружила меня со всех сторон и начала требовать, чтобы им выдали подозреваемого - они хотят провести свой самосуд", - рассказал Курманов.

Он стал объяснять собравшимся, что перед законом все равны и данный гражданин понесет наказание по закону. "Это все происходило в течение 30-40 минут. В это время я получил несколько ударов сзади по голове, по корпусу, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга. Кровоподтеков правого уха, левого плеча, грудной клетки слева, а также поясничной области. Понимая, что народ меня не слышит, их невозможно переубедить, я принял на себя их все негативные эмоции и чувства. В данный день никаких спиртных напитков я не употреблял, я надеюсь, я разъяснил данную ситуацию", - заключил начальник полиции.

Отметим, что пользователи Сети высказались в защиту начальника полиции. "Начальник полиции Жезказгана Курманов приехал на место событий в ту ночь, когда педофил изнасиловал ребенка. Он не побоялся неуправляемой толпы, которая орала одновременно, перебивая друг друга, которая материлась и толкала его", - пишут на странице "Патриот Караганды" в Facebook.

Курманову Амангельды Джумабайулы 51 год. В органах внутренних дел с 1993 года. До 2014 года занимал различные должности оперативного и среднего начальствующего состава, в 2014-2017 годах - начальник Юго-Восточного отдела полиции Караганды. С 2017 года по настоящее время - начальник Управления полиции Жезказгана ДП Карагандинской области

Напомним, ночью 23 июля жители Сатпаева в Карагандинской области едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Пропавшую пятилетнюю девочку искали родные девочки и жители города. Ее нашли в одной из квартир. Также в помещении находился мужчина. Действия подозреваемого по делу пятилетней девочки в Сатпаеве квалифицируются по двум статьям: "Похищение человека" и "Изнасилование малолетней".

Во время поисков пропавшей девочки разъяренная толпа сожгла несколько машин возле здания местной полиции. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в Сатпаеве были попытки провокаторов использовать похищение девочки для дестабилизации обстановки.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595762580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №451
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2020 года №463
- Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах
- Данияр Ашимбаев: Где взять "новую формацию" кадров?
- Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев
- "Нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности"
- Более 1,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Разбираться, кто получил обоснованно, а кто нет – можно и после, сейчас главное – помочь людям
- Эльдар Жумагазиев: время работы объектов торговли и аптек нужно продлить
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  