"Не могу поступаться принципами". Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

15:02 26.07.2020

Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.



Она умерла в возрасте 82 лет в Петербурге 24 июля после тяжелой болезни.



"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", - говорится на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков".



Андреева стала известной в СССР и за его пределами после опубликованного в 1988 году письма "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия". В публикации она приводила доводы против перестройки. В газете "Правда" ее письмо назвали "манифестом антиперестроечных сил".