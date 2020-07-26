"Я поверил президенту Таджикистана!". Вкладчики годами не могут получить свои деньги из банков-банкротов

16:07 26.07.2020

Два крупнейших банка Таджикистана, "Тоджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк", уже пять лет находятся на грани банкротства. К сегодняшнему дню они должны были полностью рассчитаться с таджикистанцами, которые с 2015 года пытаются получить свои деньги. Но получили выплаты далеко не все. Два других банка, которые были ликвидированы властями, также должны вкладчикам порядка 6,5 млн долларов, но когда их отдадут – неизвестно.



Мирзохуджа Самадов вот уже пять лет пытается получить свои деньги: он вложил их в разорившийся и закрытый сегодня "Тоджпромбанк". И если крупные банки-банкроты со своими обязательствами по выплате вкладов клиентам с горем пополам справляются, то многие вкладчики "Тоджпромбанка" уже отчаялись получить назад свои деньги. Самадов за свой депозит намерен биться до конца – по болезни и из-за первой группы инвалидности он не может работать, а семью кормить нужно.



Мужчина уже обращался с письменной просьбой о помощи к президенту Таджикистана, а затем мэру города, сыну главы государства. После каждого обращения, которые публиковались в местных СМИ, его допрашивали сначала сотрудники отдела МВД по борьбе с терроризмом, а затем уголовного розыска. Но, по словам Самадова, его так и не сумели ни в чем обвинить и отстали.



"Сам президент Таджикистана призывал неоднократно граждан Таджикистана, чтобы вкладывали в банки Таджикистана во имя процветания республики, во имя детей, чтобы они могли достойно учиться и жить, – говорит Мирзохуджа Самадов. – Я поверил президенту Таджикистана. Я пошел на этот шаг и все, что было нажито родителями, я продал и вложил в "Таджпромбанк".



По словам Самадова, его вклад в "Таджпромбанке" был в районе двух миллионов сомони (около 200 тысяч долларов). Сейчас банк ему за счет средств этого вклада в месяц выплачивает по 200–300 сомони, а время от времени ликвидаторы "Таджпромбанка" предлагают ему расчет собственностью банкрота. Но, говорит мужчина, в виде этой собственности ему дают или полный неликвид, или квартиры по цене в два-три раза выше рыночной.



"Рыночная цена квадратного метра по городу сейчас от 350 до 500 долларов, – замечает Самадов. – Как я могу взять по завышенной цене квадратные метры по 900 долларов?"



Глава Национального банка страны обвинил Самадова во лжи: по словам чиновника, мужчина получает каждый месяц от банка не меньше тысячи или даже двух тысяч сомони, или почти 200 долларов. Но Самадов говорит, что у него есть квитанции, подтверждающие, что таких денег ему ни разу за все годы не выдали. Руководитель финансового регулятора также настаивает, что Самадов, если он так хочет получить свои деньги, должен взять их имуществом банка. Но это имущество за пять лет так и не смогли продать на торгах.



"Они не хотят получать взамен своих денег имущество, которое мы им предлагаем! А мы несколько раз им предлагали, – возмущается председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода. – Теперь они должны подождать реализации имущества, чтобы потом предоставили им в суммарном выражении деньги".



Нурмахмадзода утверждает, что два крупнейших обанкротившихся банка Таджикистана, "Тоджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк", только с начала 2020 года якобы вернули вкладчикам порядка 20,5 млн долларов. На первый взгляд сумма кажется внушительной, но следует учитывать, что на ноябрь прошлого года задолженность одного "Тоджиксодиротбанка" составляла порядка 46 млн долларов. Нурмахмадзода также говорит, что "Тоджиксодиротбанк" за счет продажи собственности в нынешнем году полностью рассчитался с пятью тысячами вкладчиков из девяти тысяч человек. А срыв сроков, к которому банки должны были рассчитаться с вкладчиками, объясняет эпидемией коронавируса. Никаких последствий для банков за нарушение сроков выплат клиентам со стороны регулятора пока не последовало.



"У них были намерения это сделать, у них были соглашения. Но, как вы знаете, сообщение закрылось, дороги закрылись, и они не смогли закончить свои главные переговоры, – защищает банки-банкроты Нурмахмадзода. – Время придет, время покажет. Это не отнимает ответственности этих банков, чтобы они выполнили свои обязательства".