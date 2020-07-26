 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Урегулянты беспереможники. Путин все пытается о чем-то договориться с Зеленским
21:16 26.07.2020

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

26 июля 2020, Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, политики позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Зеленский указали на необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках Контактной группы.

Также лидеры акцентировали важность безусловного соблюдения договоренностей по прекращению огня в Донбассе.

Президент России подчеркнул приоритетность реализации решений, принятых лидерами "нормандского формата", в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Вместе с тем Путин особо отметил, что еще раз озвученная Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня. Так, украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5. В результате получила повреждение кровля жилого дома, а также электроподстанция "Михайловка". Оказалась "перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, в результате чего без электроэнергии остались 86 абонентов".

22 июля Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня, соответствующие приказы вступят в силу 27 июля.

Источник - взгляд
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