Как "варвары"-монголы завоевали половину "Цивилизованного мира", - Сесар Сервера

00:21 27.07.2020 Парадокс: считавшиеся варварами монголы больше знали о своих просвещенных врагах, чем презиравшие их европейцы знали о монголах. А мифы о "выходцах из ада" работали на монголов. Враг был напуган еще до битвы. Напоминает наше время, когда многие народы демонизируются Западом, а сами демонизируемые лучше знают и западные языки, и слабости США и ЕС. Гений Чингисхана состоял в том, что он давал врагу распускать о своей непобедимости слухи как раз в такой степени, чтобы лишить китайцев и арабов мужества. Заранее не верившие в свою победу враги становились жертвой его и вправду грозных лучников.

ABC (Испания): так сражались непритязательные монгольские всадники. Империя, завоевавшая Китай и арабский мир

Острые углы истории

Вопреки стереотипу, монголы продвигались не бездумно. Они готовили каждую кампанию и заранее изучали жизнь врага. Использовали они и психологическую войну



Сесар Сервера (César Cervera)



"Самая большая радость для мужчины - это побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен", - сказал Сын Неба Чингисхан. Этот монгольский военачальник объявлял войну городам, где, как он считал, жили слабые и посредственные люди.



Хотя Чингисхан был одержим идеей того, что столкновение Запада и Востока - главный двигатель истории, на самом деле на протяжении тех же веков другие центробежные силы сталкивались друг с другом так же сильно или даже сильнее. Например, север противостоял югу. Но, прежде всего, периферия боролась с центром. Другими словами, мир кочевников противостоял миру городов. В лучших традициях орд всадников Средней Азии в XII веке Чингисхан совершил широкомасштабное вторжение в Китай, арабский мир и Восточную Европу, которое потрясло планету и отодвинуло на второй план такие события, как крестовые походы. Сегодня специалисты подробно изучают монгольские завоевания.



Ставка на смекалку, а не на жестокость



Во время сражения всадники под командованием Чингисхана и жители городов вели себя абсолютно по-разному. Монгольским всадникам войны никогда не надоедали, они не хотели оседать в одном месте. Несмотря на то, что эти племена привыкли к кровопролитию в локальных войнах, Чингисхан сумел объединить монгольские народы и направить их гнев для завоевания далеких от них земель. Его армия состояла из более чем полумиллиона человек, а у командования, которое преимущественно состояло из монгольской знати, был большой опыт.



"Поскольку небеса пророчили мне властвовать над всеми народами, я повелеваю отобрать из туменов (военное соединение, состоявшее из около 10 тысяч человек), минганов (тысяча человек) и джагунов (сто человек) сто тысяч человек для моей личной гвардии. Те, кто всегда будет рядом со мной, должны быть высокими, сильными и умелыми, и они должны быть детьми полководцев, видных деятелей или свободных воинов", - распорядился Чингисхан. Так он не только сформировал элитную гвардию, но и удостоверился в том, что различные военачальники будут ему преданы, опасаясь, что их дети могут пострадать от последствий, если те не будут подчиняться. В результате великий хан создал верное себе привилегированное сословие. А также важный институт власти, состоявший из бесконечного числа офицеров и чиновников, на благо огромной империи.



Вопреки широко распространенному мнению, монголы продвигались отнюдь не бездумно, они тщательно готовили каждую кампанию и заранее изучали особенности врага. Во время войн значимую роль играла сеть летающих "как стрелы" осведомителей и посланников, останавливать которых было запрещено. По крайней мере в первые пятьдесят лет враги Чингисхана практически ничего не знали об Орде, кроме мифов, а вот монгольские полководцы знали слабые и сильные стороны жертв, врагов и союзников, а также понимали их внутренние разногласия… Это частично объясняет, как им удалось сохранить целостность и без особых трудностей разрушить королевства, которые, как, например, Венгрия, пережили все виды вторжений.



Молниеносная война в Средние века



Монголы сознательно применяли стратегию террора. Они нападали на разные части страны и стремились воспользоваться внутренними противоречиями большинства средневековых государств. Монголы, которые привыкли передвигаться на огромной скорости по бесконечным просторам степей, могли неожиданно напасть на любую страну из самых отдаленных мест. Казалось, что их войско было многочисленнее, чем оно было на самом деле.



Купец, которому удалось бежать из Бухары, уничтоженной в 1219 году, описал страх, который наводила Орда: "Пришли, сожгли, убили, разграбили и ушли". Простота этой фразы ввергает в ужас. В городах, где проживало до миллиона человек, не оставалось "ни живой собаки, ни кошки", поскольку в обмен на рабство от смерти спаслись только художники, ремесленники и девушки. Монголы привыкли опустошать вражеские города, превращать богатые провинции в пустыни. Они без малейших колебаний убивали всех бесполезных для них живых существа.



Из-за большого количества лошадей, так как на каждого всадника приходилось три - четыре, подкрепление к монголам всегда прибывало вовремя. Вообще монгольская армия проявляла большую мобильность. Из-за мобильности визуально монгольские войска казались более эффективными, чем были на самом деле. О них возникали легенды как о выходцах из ада, непобедимых и не нуждающихся в еде. На самом же деле благодаря маленьким лошадям с сухими и жилистыми конечностями монголы могли выживать и сражаться долгое время, имея лишь небольшие запасы еды. В ходе сражений они пили кобылье молоко, а в случае крайней необходимости - кровь убитых животных. Монгольские воины слишком привыкли к кочевой жизни и легко переносили лишения войны.



"Пришли, сожгли, убили, разграбили и ушли"



Безусловно, главным оружием монголов был композитный лук, который превосходил по эффективности обычный лук того времени. У каждого воина было два лука, один для длинных, а другой для коротких расстояний, а также несколько десятков стрел с разными наконечниками. Благодаря тому, что кочевые племена, опираясь на стремена, умело стреляли на ходу, они попадали в цель даже в том случае, если стреляли, несясь во весь опор верхом. В качестве сопутствующего оружия монголы использовали 3,5-метровое копье, а также часто вооружались саблями, ручными топорами и булавами. Тем не менее главным оружием был лук: они старались избегать рукопашного боя.



От природы у монголов был талант - стрелять из лука при скачке на лошади. Кроме того, Чингисхан установил жесткую дисциплину. Благодаря этому они с успехом осуществляли тактические маневры, всегда пытались проникнуть в ряды противника, словно вбивая клин в самый центр. Из-за засад, мнимых отступлений монголов и всевозможных других обманных маневров обычные армии приходили в отчаяние. Их пехота и тяжелая кавалерия не были готовы ко все новым хитростям врага. За четыре года Сын Неба прошел более двадцати тысяч километров и в сражениях бросил вызов практически всем войскам Евразии. Включая те, которые превосходили его собственное войско по всем параметрам.



Военизированная империя



Монголы были умелыми всадниками в открытом поле, в осаде им не было равных. Они использовали военные машины, изобретенные в Китае, Персии и арабских странах. Именно из-за промахов в противостоянии с китайской династией Сун монголы осознали, как важно овладеть новыми средствами ведения войны. Среди первых уроков, которые получили полководцы Чингисхана, стало использование штурмовых лестниц и мешков с песком, а также изготовление и использование огромных щитов во время приближения к крепости противника. Каждое племя должно было производить вооружение для осады. Эта техника под охраной находилась на специальных складах и выдавалась исключительно в начале кампании.



В основе империи Чингисхана, которая положила начало золотому веку китайской культуры и свободной торговле на территории почти всей Евразии, лежали важные реформы в сочетании с военной жестокостью кочевых племен и древней культурой завоеванных территорий. Как отмечает Михаил Правдин (Michael Prawdin) в книге "Чингисхан и его преемники: Апогей и распад Монгольской империи" (Tschingis-Chan und sein Erbe), благодаря Великой Ясе Сын Неба на правовом уровне полностью организовал военизированное племенное общество, которым управлял строгий кодекс поведения. Например, кража скота наказывалась смертью, а уклад жизни определялся исключительно войной. Те, кто возглавлял отряды воинов в кампании, несли ответственность за руководство и в мирное время. Именно они после войны вершили правосудие в своем племени.



Любой мужчина в возрасте от 15 до 60 лет был обязан нести воинскую службу



При своей суровости, а может и благодаря ей, в чем-то монголы были ближе к сегодняшнему стремящемуся к равенству во всем, включая половые различия, феминистскому западному обществу. Каждый мужчина в возрасте от 15 до 60 лет был обязан нести воинскую службу - исключений не было. А у женщин были беспрецедентные права, они распоряжались семейным имуществом и вносили свой вклад в будущие кампании. Жена должна была следить за тем, чтобы обмундирование и снаряжение мужа были готовы к бою. И чтобы он в любое время мог отправиться в поход. Обеспечение запасами зимой играло решающую роль в жизни монголов. Свежее и кипяченое коровье молоко всегда хранили в мешках из овечьей шкуры. Из него готовили много масла и других продуктов, которые не портились ни при каких условиях.



Оригинал публикации: Así luchaban los temidos jinetes mongoles, el imperio que doblegó a China y al mundo árabeОпубликовано 03/07/2020 Источник - inosmi.ru

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