|Узбекистан продлил карантин до 15 августа
00:30 27.07.2020
Решением Специальной республиканской комиссии Узбекистана, введенные ранее ограничительные меры продлеваются до 15 августа текущего года.
Отмечается, что в течение периода карантина государственным органам и организациям:
поручено перевести всех оставшихся работников на удаленную работу или отправить в отпуск. (разрешено работать только тем специалистам, кто должен работать непосредственно на рабочем месте).
приостановить все командировки;
организовывать собрания и встречи только в онлайн-формате;
оказывать необходимую помощь сотрудникам, зараженным коронавирусом.
Гражданам запрещается проводить свадьбы и другие семейные церемонии и мероприятия. Гражданам старше 65 лет рекомендовано придерживаться режима самоизоляции и не выходить из дома без надобности.
Также нельзя собираться группами, состоящими из более чем трех человек, в общественных местах, на улицах, площадях. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты.