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Беспорядки в американском Сиэтле официально переквалифицировали в мятеж!
00:44 27.07.2020

Беспорядки в США: в Сиэтле задержаны 25 человек

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) в ходе беспорядков задержаны по меньшей мере 25 человек, местная полиция объявила происходящее мятежом, сообщается в Twitter ведомства.

"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Также они предприняли попытки взорвать стены полицейского участка. Участники беспорядков бросают в правоохранителей камни, бутылки и взрывоопасные вещества.

Несколько полицейских пострадали. Один из них госпитализирован с травмой ноги, полученной в результате взрыва, двое других получили медицинскую помощь и вернулись к работе.

Беспорядки в США начались в конце мая после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Флойда заподозрили в использовании поддельных купюр при попытке расплатиться в магазине.

Это происшествие привело к крупным беспорядкам в большинстве штатов. Во многих городах для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

Источник - centralasia.media
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