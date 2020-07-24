Глава ЦСИ Зиеев заявил о роли "таджикского" солнца в борьбе с COVID-19

00:56 27.07.2020

Июль 24, 2020

Алишер Зарифи



Центр стратегических исследований Таджикистана предоставил правительству ряд исследований, в том числе, о предотвращении распространения коронавирусной инфекции и о влиянии пандемии на различные сферы жизни общества. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Душанбе сообщил директор ЦСИ Хуршед Зиеи.



Аналитики ЦСИ, в частности предлагают для предотвращения распространения COVID-19 уменьшить в столице количество маршруток. "У нас в столице маршруток намного больше, чем автобусов. В условиях распространения вирусных инфекций, на наш взгляд, необходимо увеличить количество автобусов, так как в автобусах легче соблюдать социальную дистанцию", отметил директор Центра стратегических исследований.



В ЦСИ считают, что коронавирус не стал для Таджикистана трагичным по ряду причин: "Во-первых, из-за принятых президентом, правительством и Минздравом своевременных мер, во-вторых, из-за того, что жители страны осознали угрозу и стали соблюдать меры предосторожности. Мы на наших страничках в соцсетях опубликовали этот лозунг – "Я сам себе лучший доктор", сказал Хуршед Зиеи. Еще одна причина, по его словам, в том что, "ультрафиолет нашего солнца уничтожает все виды вирусов".



Хуршед Зиеи выразил надежду, что правительство Таджикистана примет во внимание предложения аналитиков ЦСИ.



Тем временем, некоторые эксперты считают деятельность Центра стратегических исследований при правительстве Таджикистана неясной и невнятной. Иршод Сулаймони, таджикский журналист и аналитик считает, что ЦСИ является лишь консультативным органом и "не имеет право голоса" при принятии решений."Большинство исследований ЦСИ отправляются лично президенту. Исходя из того, что наше правительство не считает нужным отчитываться перед обществом, остается неизвестным какие исследования и проекты ЦСИ были реализованы, а какие нет", говорит Сулаймони.



Власти Таджикистана объявили о первых 15 случаях заражения коронавирусом в Таджикистане лишь 30 апреля, за день до прибытия миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения в Душанбе.