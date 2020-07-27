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Казахский смехо-шоу-ТВ-канал Tamasha TV закрыли из-за... пандемии
06:45 27.07.2020

Телеканал закрыли в Казахстане из-за пандемии

Телеканал Tamasha TV закрывается с 27 июля. Об этом сообщили в Республиканской телерадиокорпорации "Казахстан", передает Tengrinews.kz.

"Глобальная пандемия оказывает негативное влияние на средства массовой информации. Рекламные доходы на казахстанском телевизионном рынке резко упали. Прогноз на следующий год также неудовлетворителен. До сих пор телеканал Tamasha TV финансировался за счет доходов от рекламы", - говорится в пресс-релизе.

Tamasha TV был развлекательным телеканалом. Он был открыт 1 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят два новых телеканала - "Абай ТВ" и "Аль-Фараби".

Источник - Tengrinews.kz
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