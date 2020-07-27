На казахско-китайской границе коллапс из фур

06:49 27.07.2020

По ситуации скопления фур на казахстанско-китайской границе

Министерство торговли и интеграции РК в последнее время получало огромное количество обращений, связанных со сложившейся ситуацией на таможенных пунктах пропуска Казахстана и КНР



МТИ РК, 24 июля



Министерство торговли и интеграции РК в последнее время получало огромное количество обращений, связанных со сложившейся ситуацией на таможенных пунктах пропуска Казахстана и КНР.

К примеру, в районе автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы" в Алматинской области, который является сопредельным китайскому пункту пропуска "Хоргос" (СУАР, КНР), с начала пандемии наблюдается ежедневное скопление порядка 1700 единиц порожнего автотранспорта на выезд из Казахстана в Китай.

Основная причина - усиленные меры санитарного контроля, введенные китайской стороной.

В целях разрешения сложившейся ситуации Министерством торговли и интеграции РК проведены переговоры с Министерством коммерции КНР.

Так, по итогам состоявшегося 11-го заседания Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству заместитель министра коммерции КНР г-н Юй отметил необходимость решения данного вопроса. Кроме того, в целях оценки всей сложности ситуации заместитель министра КНР лично посетит Казахстанско-китайскую границу. Вместе с тем, г-н Юй поручил профильным ведомствам КНР, в функции которых входит осуществление контроля на границе, провести в ускоренном порядке соответствующую работу.

Необходимо отметить, что Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК соответствующая работа уже ведется. Выработанные предложения КГД по увеличению пропускной способности пунктов пропуска уже направлены Главному таможенному управлению КНР и Народному Правительству СУАР.